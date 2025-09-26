El Berguedà desplega una vintena d'accions per trencar l'estigma de la salut mental

El 10 d'octubre es commemora internacionalment el Dia Mundial de la Salut Mental. El Berguedà també se suma a la cita, a través d'una vintena d'activitats destinades a trencar l'estigma, gràcies a l'impuls de la Taula de Salut Mental del Berguedà.
"Com cada any, preparem un seguit d'actes per lluitar contra l'estigma i per visibilitzar els problemes existents al voltant de la salut mental", ha declarat la presidenta d'Asfam i membre de la Taula de Salut Mental del Berguedà, Rosa Circuns. Circuns ha estat una de les ponents en la presentació del programa d'enguany, celebrada aquest dijous a la Biblioteca Vinyes i Cluet de Berga, i on també hi han assistit representants de les diferents entitats i associacions que formen part de la Taula.
Per a la presidenta d'Asfam, el treball d'aquest òrgan "és molt important" pel fet que "ens uneix i fa que lluitem tots per uns mateixos objectius". En aquest sentit, considera que es tracta d'un punt de trobada vital per acordar estratègies, no duplicar serveis i per posar en comú tots els agents implicats en la cura de la salut mental, incloent-hi també les administracions.
L'agenda consta d'una vintena de propostes repartides arreu de la comarca, i que si bé s'allargaran fins al novembre, el gruix tindrà lloc durant el mes d'octubre. "Són actes que preparem a molta il·lusió, així que convidem a tothom a participar-hi", emfatitza Circuns. De fet, l'estrena del calendari ha servit per posar en marxa la primera iniciativa: s'ha inaugurat l'exposició La fotografia des de l'emoció, una mostra fotogràfica sorgida del treball creatiu i introspectiu dels participants en la iniciativa.
Per a la comissaria de l'exposició i coordinadora del programa, Sílvia Fresneda, cada imatge exposada expressa la "identitat de la persona que la signa". Fresneda assenyala que "cada participant ha trobat en la tècnica de la natura morta una manera de transformar la fragilitat en bellesa i per expressar les seves emocions", esdevenint un "gest de valentia" dels autors que "han convertit cada fotografia en veu".
La responsable també ha posat en relleu que les sessions de treball han permès fer realitat un entorn segur i confortable per tots els assistents, en el qual "ningú ha qüestionat cap sentiment ni explicació que s'ha donat de cada imatge", demostrant que "totes les emocions mereixen ser escoltades i respectades". En definitiva, Fresneda ha celebrat el resultat del projecte, animant al conjunt de la Taula que repliqui la iniciativa el curs vinent.
Tallers, xerrades, una caminada i píndoles de teatre
Un cop arrencada l'agenda d'actes, el calendari es continua desplegant. Tallers, xerrades, ponències, la caminada anual i una representació de píndoles de teatre conformen el programa:
Dona't una pausa: gestiona l'estrès / reconnecta amb tu
Taller a càrrec de Loli Cabra, coach i trainer de PNL (Programació Neurolingüística), i membre de Sense Límits. El 26 de setembre a les 18.00 hores, a la Sala Blava del Casal Cívic i Comunitari de Berga.
"La Cabaña"
Projecció de cinema al voltant de la depressió i el dol. L'1 d'octubre a les 18.00 hores, al Casal Cívic i Comunitari de Berga.
Xerrada i debat sobre la depressió i el dol
Dinamitza el referent de Benestar Emocional Comunitari de l'EAP Berga Centre, Aitor Cañadas. El 8 d'octubre a les 18.00 hores, al Casal Cívic i Comunitari de Berga.
"Plou i fa dol"
Hora del conte amb Ada Cusidó, dirigit a l'alumnat de segon i tercer de primària de les escoles de Puig-reig. Serà el 9 d'octubre a les 09.30 hores, a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
Mandala col·lectiu amb sorra per la salut, la pau i l'amor
A càrrec de l'artista terapeuta Aldo Cardoso. Al Servei de Rehabilitació Comunitària: plaça dels Països Catalans 4 (Berga). El 9 d'octubre, de 10.00 a 13.00 hores.
Escola de salut
Sessió amb literatura infantil sobre el dol. Al CAP de Puig-reig, el 9 d'octubre a les 17.30 hores.
Recital poètic
Lectura de poesia amb membres de la Fundació Horitzó. A la Biblioteca de Gironella, el 9 d'octubre a les 18.00 hores.
"Acrobàcies emocionals: com sobreviure als teus pensaments"
Presentació del llibre a càrrec de l'autora, la psicòloga i professora M. Dolors Utrera. El 9 d'octubre a les 18.30 hores, a la Biblioteca Vinyes i Cluet de Berga.
Caminada per la salut mental
Inici a la plaça dels Països Catalans de Berga amb una sessió d'estiraments. Es farà la volta a la Serra de Noet i la ruta finalitzarà a la plaça de Sant Pere. L'activitat es clourà amb un esmorzar saludable i la lectura del manifest. Serà el 10 d'octubre a partir de les 10.00 hores.
Ràdio al carrer per la salut mental
Programa especial de ràdio a càrrec de la Clota (Ocell de foc), amb la participació de joves de l'INS Guillem de Berguedà. El 10 d'octubre a les10.30 hores, a la plaça de Sant Pere de Berga.
"Coses que em fan sentir bé"
Taller infantil, adequat per infants a partir dels 3 anys. Serà a la Biblioteca Guillem de Berguedà, el10 d'octubre a les 17.00 hores.
Club de lectura comarcal
Comentari obert sobre l'obra Massa deutes amb les flors. Hi assistirà l'autora, Iolanda Batallé, i dinamitzarà la bibliotecària Chantal Poch. L'activitat arrencarà amb un passeig pels Pins del Metge de Vilada a les 17.00 hores i continuarà amb el club de lectura al Casal Pirinenc de Vilada (18.00 hores). Serà el 16 d'octubre.
"Del bressol a la lluna"
Sessió de contes pels menuts de 0 a 3 anys. A càrrec de Gina Clotet. L'11 d'octubre a les 11.00 hores, a la Biblioteca Guillem de Berguedà.
"Hans i la inspiració perduda"
Hora del conte amb Laura Bernís. Dirigit a nens i nenes a partir dels 2 anys. El 16 d'octubre a les 18.30 hores, a la Biblioteca Vinyes i Cluet.
Micropíndoles de teatre
Tres peces de petit format a càrrec de les entitats de salut mental. Es tracta de: El aire que me habita, El club de la lucha emocional i Diària-ment. Tindrà lloc al Sindicat d'Olvan, el 23 d'octubre a les 18.00 hores.
Taller de biblioteràpia i prescripció lectora
Laura Garcia desenvoluparà la proposta, que tindrà tres sessions diferents: a Avià el 23 d'octubre (17.00h), a Cal Rosal el 6 de novembre (17.30h), i a Guardiola de Berguedà el 26 de novembre (16.00h). Se celebraran al Bibliobús Pedraforca.
Escola de salut
Pautes de gestió emocional per a pares amb fills adolescents. A la Biblioteca Guillem de Berguedà, el 28 d'octubre a les 17.30 hores.
"Només terra, només pluja, només fang"
Club de lectura amb l'autora, Montse Albets. El 29 d'octubre a les 19.00 hores, a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
"Tinc el cap ple de pardals"
Hora del conte amb Clara Gavaldà. El 6 de novembre a les 17.30 hores, a la Biblioteca de Gironella.