El projecte Dones actives de Berga arriba a la desena edició amb un programa de cinc activitats

El projecte Dones actives arriba enguany a la desena edició. La iniciativa impulsada per l'Àrees de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Berga desplega un nou trimestre d'activitats gratuïtes pensades per promoure l'autoconeixement del cos, l'empoderament femení, el recondicionament físic i el creixement personal, adreçat a les dones a partir dels 12 anys.
Cohesió social, impuls de la convivència multicultural, mirada de gènere i per a fomentar la llengua catalana. Aquestes són les bases de Dones actives, el projecte nascut l'any 2016 a Berga i que posa les dones al centre amb activitats i tallers que incideixen en diferents aspectes d'interès pel col·lectiu. L'agenda consta enguany de cinc propostes que tindran lloc a l'Espai Jove (carrer Mossèn Espelt número 13) entre el 6 d'octubre i el 22 de desembre.
Com que les places són limitades, cal inscriure's a través d'un formulari. El document es pot trobar a l'aplicació Berga Connecta i en aquest enllaç. El procediment de registre romandrà obert fins al 2 d'octubre. Les dones interessades podran optar als següents tallers:
Autodefensa feminista
Ana Jorge dinamitzarà el taller d'autodefensa feminista, pensat per treballar l'empoderament, l'autoestima i la força personal i col·lectiva. També posarà l'accent en diferents eines per defensar-se de les violències masclistes. Serà els dilluns, entre el 6 d'octubre i el 22 de desembre, de 17.30 a 19.00 hores.
Exercicis de tonificació
Es tracta d'una activitat per fomentar l'activitat física i l'esport entre dones, promovent els hàbits saludables, la consciència corporal i el sentiment de pertinença a un grup. Les sessions d'exercicis de tonificació seran impartides per Ona Rodríguez. Tindrà lloc els dimecres, del 8 d'octubre al 10 de desembre, de 19.00 a 20.00 hores; i els dijous, del 9 d'octubre a l'11 de desembre, de 10.00 a 11.00 hores.
Salut i recondicionament físic
Míriam Cano i Joan Tuson seran els encarregats de dur a terme aquesta activitat, pensada per a iniciar-se a l'exercici físic. En concret, els professionals tindran en compte diferents patologies habituals que poden produir-se després d'un part, una cirurgia, dolor lumbar, disfuncions o dolor crònic, entre d'altres. La sessió s'ha previst pel 22 de novembre, de 10.00 a 12.00 hores.
Autoconeixement i sòl pelvià
Aquesta proposta permetrà a les usuàries incidir en l'autoconeixement corporal, a través d'exercicis per treballar la mobilitat pelviana, la respiració i la tonificació de la musculatura de la zona baixa del cos. L'activitat estarà dinamitzada per Míriam Cano i Joan Tuson i es farà el 29 de novembre, de 10.00 a 12.00 hores.
Expressió corporal
L'última proposta consistirà en un taller d'expressió corporal a càrrec d'Iris Hinojosa. Consisteix en un espai setmanal per entrar en contacte amb nosaltres mateixes i en relació amb les altres dones, des del cos i el moviment creatiu. L'activitat es farà els divendres, del 24 d'octubre al 19 de desembre, de 10.00 a 11.30 hores.