L'organització de Firhàbitat engega la maquinària per la sisena edició del certamen

La 6a edició de Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica de Catalunya, ja ha començat a caminar. Els darrers dies s'han obert les inscripcions per als expositors que hi vulguin prendre part, en una cita que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d'abril de 2026.
L'organització, a càrrec de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) i l'Ajuntament d'Avià, busca repetir l'èxit dels anys anteriors, i tornar a convertir el Berguedà en l'epicentre del debat i el negoci al voltant de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la biologia de l'hàbitat. La finalitat de la mostra és oferir un punt de trobada i d'intercanvi per a tots els actors amb interès en la biologia de l'hàbitat, l'eficiència energètica, l'autoconsum i els habitatges sostenibles, amb una programació extensa i variada que, a més de l'exposició comercial, consta de ponències, taules rodones i trobades de networking, entre altres.
"Volem arribar a empreses i professionals de tot el territori, tant els que són nous com els que repeteixen", ha posat en relleu la directora del certamen, Rosa Prat, que també ha subratllat la importància de la fira per a l'àmbit local: "Busquem un impacte especial a la nostra comarca, on cada vegada tenim la sort de comptar amb més empreses i professionals especialitzats en aquest sector". Així mateix, Firhàbitat també té la missió de difondre al públic general les possibilitats que ofereix la bioconstrucció, d'actuar com a referent pels professionals i ajudar les empreses i productors locals a promoure els seus serveis.
Descomptes per a la inscripció anticipada
Novament, ser previsor tindrà premi. Malgrat que el període d'inscripció romandrà obert fins al 2 de març, s'han establert dos períodes amb oferta per a la inscripció anticipada. Els registres formalitzats abans del 21 de desembre, tindran un descompte del 20% sobre el preu total, mentre que les inscripcions realitzades entre el 22 de desembre i l'1 de febrer es compensaran amb un 15% de descompte. L'objectiu de les ofertes és incentivar la participació, assenyalen des de l'organització.
D'altra banda, la fira manté els preus especials per a empreses sòcies de l'ACEB així com per a membres de col·legis professionals i gremis col·laboradors (COAC, CODIC, CATEB, Gremi de Fusta i Moble, Gremi d'Instal·ladors i Gremi de Bioconstrucció), entitats que donen suport i col·laboren activament aportant contingut a la cimera.
Tal com emfatitzen els responsables de la fira, més enllà de ser una mostra comercial, Firhàbitat és la plataforma de negoci de referència en bioconstrucció a Catalunya. Així, destaquen que formar-ne part permet a les empreses i professionals assistents donar visibilitat a la seva marca, generar sinergies, mostrar una implicació real amb els valors que promou la cita i contribuir a generar consciència sobre un nou model de construcció més sostenible.