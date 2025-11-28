Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 28, 29 i 30 de novembre

Tot i que encara no s'hagi encetat la pàgina del desembre, el Berguedà dona la benvinguda al Nadal amb la inauguració del Mercat de Nadal de Gironella. La cita dona el tret de sortida a les festivitats temàtiques d'enguany, en un cap de setmana marcat també per la Fira de la Xocolata i la Ratafia de Berga i la celebració dels 20 anys de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat amb l'espectacle Des del cor.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 28, 29 i 30 de novembre.
Gironella es torna a convertir en l'aparador de Nadal més gran del Berguedà. El Mercat de Nadal de Gironella obrirà quatre caps de setmana amb una àmplia oferta de paradistes a la plaça de l’Estació i una experiència complementada per un programa d’actes divers. Com a novetat, la mostra s’amplia amb un nou espai gastronòmic. Estigues al cas de l’actualitat de la cita, aquí.
El Fòrum 10 de Puig-reig, el cicle de taules rodones de l'àmbit del periodisme i la comunicació, clou aquest cap de setmana l’edició d’enguany, dedicada a la interacció del sector de la comunicació amb la intel·ligència artificial. La ponència final serà el 28 de novembre a les 20.00 hores, amb la participació de Toni Esteve, Núria de José i Josep Lluís Micó, en un debat titulat La IA: una solució o un entrebanc?. Clourà l’edició Carles Escolà. La moderació i conducció de l’acte serà càrrec del periodista Josep Genescà.
«Setanta-cinc anys de la participació dels Gegants de La Patum de Berga en un concurs a Terrassa»
El 2 de juliol de 1950, els Gegants Nous de La Patum van participar en el Concurso Provincial de Gigantes de Terrassa. Aquesta efemèride singular va aplegar gairebé una vintena de parelles de gegants procedents de diferents poblacions de la província de Barcelona. Els gegants berguedans van rebre dos premis. N'explicarà els detalls l'antropòleg David Tristany, en una conferència inclosa en el projecte Àgora Cultural de Berga centrat en la difusió de coneixement sobre el patrimoni cultural berguedà. Serà el 28 de novembre, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens de Berga.
L'eix del carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans acull un any més la Fira de la Xocolata i la Ratafia, la cita de Berga que obre una primera finestra al Nadal oferint als visitants una destacada selecció de productes per endolcir els àpats de la temporada. La mostra obrirà portes a les 10.00 hores i, a banda de les parades, compta amb diferents activitats per complementar la cita, incloent-hi la Festa i Concurs de Ratafia impulsats pel Casal Panxo. Més informació.
Col·locació d'una làpida en memòria d'Emili Porta
El dissabte 29 de novembre a les 11.00 hores es portarà a terme la col·locació d’una làpida al nínxol d’Emili Porta i Galobart, en memòria de l’arquitecte municipal. El cementiri municipal acollirà aquest acte que comptarà amb la participació d’Irene Puig, benefactora del llegat d’Emili Porta i Galobart. L’homenatge s’emmarca en les activitats de l’Any Emili Porta.
La Fia-Faia i el Siti
Ruta per explicar l'origen i característiques de la Fia-Faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola: la relació amb el solstici d'hivern, la planta i altres festes similars. L'excursió arriba al lloc on es duu a terme, ressaltant la importància d'aquest Patrimoni Immaterial del parc natural del Cadí-Moixeró. Acompanya la proposta la guia Violant Bonet. Les inscripcions s'han d'efectuar al Centre del Parc de Bagà (6 euros). La proposta es desenvoluparà el 30 de novembre, a partir de les 09.00 hores (sortida des de la plaça Catalunya de Bagà).
Per celebrar l’efemèride dels 20 anys de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat, l’Ajuntament de Berga ha encarregat al músic berguedà Guillem Cardona la creació i direcció d’un espectacle inèdit que es desenvoluparà el 30 de novembre a la plaça Sant Pere (18.00 hores). Es titula Des del cor i consta d’un relat que situa la plaça com a protagonista, integrat per diferents registres i disciplines artísitques.
«Siempre es invierno»
El Miguel, arquitecte paisatgista, viatja a Bèlgica amb la seva xicota Marta per participar en un congrés. Allà es precipita el final de la seva relació i després de la ruptura amb la seva parella decideix quedar-se tot sol uns dies més per intentar recompondre el seu futur. Trencat i desubicat, el Miguel coneix l’Olga, una dona que treballa com a voluntària al congrés d’arquitectura. Al seu costat es començarà a reconstruir i a entendre en què consisteix el seu nou projecte de vida. Adaptació de la novel·la Blitz de David Trueba, director del film. Aquesta és la sinopsi de Siempre es invierno, la pel·lícula que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. La projecció serà dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.