Els dinosaures prenen vida a Fumanya: no et perdis les noves figures gegants que semblen de veritat

El Centre d'Interpretació Dinosaures Fumanya de Fígols ha sumat aquesta temporada dues peces a tocar del jaciment paleontològic que acosten el visitant encara més a l'era del Mesozoic. Es van estrenar en coincidència del pont de maig i, des d'aleshores, han captivat i sorprès a parts iguals els visitants de l'espai museístic berguedà a 1.550 metres d'altitud. Són obra de l'artista Ramon López Ayats (Quagga).

Les figures són una reproducció hiperrealista i a mida real de dos dinosaures sauròpodes Titanosaurus sp, que van viure a finals del Cretaci. Cal recordar que la paret vertical que conforma el jaciment consta d'una trentena de rastres pertanyents al Titanosaure, els quals es van destapar amb l'explotació minera i que van distingir els professors Lluís Viladrich i Montserrat Gorchs l'any 1985.

El model petit fa 3,50 metres de llargada i 1,90 d'alçada, i té un pes de 150 quilos. El gran arriba a una alçada de 4,4 metres i 14 de llargada, pesant un total de 1.750 quilos. En el cas del segon, l'interior està conformat per una estructura metàl·lica que li dona solidesa, constant de tubs, pletines i cargols tant a les quatre potes, el cos i el coll. Les dues figures reposen sobre una planxa de ciment. Els materials utilitzats en la creació i els acabats són la resina, la fibra de vidre, el vinilester, la massilla epoxídica i el vidre dels ulls, a més de pintura i vernís. La inversió total ronda els 180.000 euros.

Com veure els dinosaures?

Les noves figures de titanosaures hiperrealistes es troben dins de l'espai del Centre d'Interpretació Dinosaures Fumanya, a Fígols. L'equipament és gestionat pel Museu de les Mines de Cercs, a Sant Corneli. La temporada d'obertura és des de Setmana Santa fins al pont de la Puríssima, amb diferents horaris de servei en funció de l'època: caps de setmana i festius fins al 14 de juliol i de l'1 de setembre al 8 de desembre; i cada dia excepte els dimarts, entre el 15 de juliol i el 31 d'agost. L'obertura és sempre d'11.00 a 15.00 hores.

L'entrada general costa 10 euros, 8 la reduïda i 5 la dels infants, i es poden comprar a taquilla o en línia (és l'opció recomanada des del centre). L'accés a l'espai és per la C-16 en direcció nord i fins al trencant de Fígols (just després de la Central Tèrmica de Cercs), per enllaçar amb la BV-4025.

Les figures s'han situat a la falda del jaciment, dins el recorregut de La ruta del Cretaci inaugurat a inicis de 2024. El passatge apropa el visitant a la paret on es troben les petjades a través d'una passarel·la i un pont penjant, completant un passeig d'un quilòmetre i mig per descobrir les curiositats d'aquest període geològic al Berguedà, a Catalunya i a Europa, pel fet que és el jaciment més extens amb petjades de titanosaure al continent i un dels més importants de tot el món.

A més, aquest trajecte es pot amplificar amb la proposta del joc amb el mateix nom impulsada per Dinosaures Fumanya. L'aplicatiu planteja un seguit d'enigmes i preguntes dirigits a tota la família que permeten conèixer de prop els últims dinosaures del món. L'eina ha estat desenvolupada per Enigmas Experinces.