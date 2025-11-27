Això és el que cobren els alcaldes i alcaldesses del Berguedà

Quant cobra l'alcalde o alcaldessa del meu poble? Quin és el batlle o batllessa del Berguedà amb una percepció econòmica més alta? Les dades de l'ISPA, òrgan adscrit al Ministeri de la Funció Pública, donen resposta a aquestes preguntes. Les xifres agrupades per l'ACN fan referència a l'anualitat de 2024, sumant el corresponent a la percepció salarial i als conceptes d'assistència a sessions plenàries, juntes i reunions. I no, qui més va cobrar l'any passat no és l'alcalde de la capital.
Les dades sobre les retribucions tenen en compte factors com la dedicació, que pot ser exclusiva (no permet ingressar de qualsevol altra administració pública) o parcial (s'hi han dedicat a temps parcial tot l'any o han canviat el tipus de dedicació durant l'any). També hi ha règims com el de sense dedicació, en els quals no s'ha atribuït una quantitat per a l'exercici de l'alcaldia. Sigui com sigui, també cal tenir present que hi ha set municipis de la comarca que no han facilitat la informació sobre les percepcions al Ministeri de la Funció Pública.
Així, el 2024, l'alcalde que més va cobrar per exercir el seu càrrec al Berguedà va ser el de la Pobla de Lillet, Enric Pla. Segons els registres de l'ISPA, va ingressar 39.106 euros. Continua en el llistat de percepcions més altes l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que va rebre 37.965 euros. En el tercer lloc hi ha l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Ferran Sayes, amb 35.892 euros. Culminen el top 5 les alcaldesses d'Avià, Patrocini Canal, i Puig-reig, Eva Serra, que van cobrar 34.848 i 32.581 euros respectivament. A excepció de Sayes, tots es dediquen exclusivament a l'alcaldia (són els únics quatre que ho fan al Berguedà).
Els alcaldes de Bagà i Casserres, Lluís Casas i Eduard Subirana, van percebre quantitats entre la forquilla dels 20.000 i 30.000 euros: 27.398 euros el primer i 23.932 euros el segon. I per sobre dels 15.000 euros hi ha tres batllies més: 16.878 euros Sebastià Prat, d'Olvan; i 16.800 el de Vilada, Quim Espelt, i el de Borredà, Jesús Solanellas.
Si es mira el llistat per la cua, les percepcions més baixes corresponen a les dels alcaldes que no tenen una dedicació. No ingressen res els batlles de Gósol, Rafel López, i Vallcebre, Lluís Cadena. Salvador Juncà, de Castellar de n'Hug, en va percebre 600 al llarg del 2024, i Urbici Malagarriga, de Cercs, 3.672 euros. Entre els 5.000 i els 10.000 euros, s'hi van situar les alcaldies de: la Quar (5.520), Gironella (8.316), Fígols (8.700), Capolat (8.530), Castell de l'Areny (8.530) i Sant Julià de Cerdanyola (9.763). I dels 10.000 als 15.000 euros, hi ha: l'Espunyola (10.518), Gisclareny (11.573), Sagàs (12.758) i Montclar (14.000).
Finalment, cal tenir present que no han facilitat les dades els ajuntaments de Castellar del Riu, Montmajor, la Nou de Berguedà, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, i Viver i Serrateix.