Sant Jaume de Frontanyà, el poble amb menys habitants de Catalunya

Sant Jaume de Frontanyà torna a ser el municipi amb menys habitants de Catalunya. Segons el darrer cens anual de població de l’INE, amb dades fins a l’1 de gener de 2025, Sant Jaume recupera el primer lloc al rànquing de pobles amb menys persones empadronades de Catalunya, amb un total de 25 persones empadronades respecte de les 28 que té Gisclareny. De fet, el Berguedà té quatre municipis entre les deu primeres posicions de poblacions amb menys població resident.
Aquest llistat el tanquen Gisclareny (Berguedà) amb 28 veïns, dos menys que l'any passat; la Febró (Baix Camp) amb 35 persones, Cava (Alt Urgell) amb 38; Forès (Conca de Barberà) amb 39 veïns; Fígols (Berguedà) amb 41 habitants; la Quar (Berguedà) amb 44; Senan (Conca de Barberà) amb 47 persones empadronades; Savallà del Comtat (Conca de Barberà) que té 49 habitants; i, tancant els deu pobles menys habitats està Bausen (Vall d'Aran) amb 62 veïns.
Tal com recull l'estadística de l'INE, Sant Jaume de Frontanyà ha perdut un habitant respecte del darrer cens anual, passant de 26 a 25 residents. El segon poble del Berguedà menys poblat també ha perdut habitants, dos concretament en el cas de Gisclareny, on han passat de 30 a 28 aquest 2025. Entre els municipis menys poblats a tota Catalunya només tres han guanyat habitants, Senan (Conca de Barberà) que ha passat de 46 a 47, Savallà del Comtat (Conca de Barberà), que ha guanyat també un habitant passant de 48 a 49, i Bausen (Vall d'Aran), que ha guanyat dos veïns aquest 2025 passant de 60 a 62.
Encara al Berguedà, hi ha dos municipis més que no arriben al centenar d'empadronats. Es tracta de Castell de l'Areny (68) i Capolat (93). Fins a 300, hi ha: Montclar (133), Sagàs (153), la Nou de Berguedà (163), Castellar del Riu (151), Castellar de n'Hug (166), Viver i Serrateix (178), Santa Maria de Merlès (179), Gósol (207), Sant Julià de Cerdanyola (234), l'Espunyola (260), Vallcebre (260) i Saldes (301). En la centena dels 400, trobem les poblacions de Borredà (434), Vilada (430) i Montmajor (471), mentre que fregant el miler de veïns hi ha Olvan (926) i Guardiola de Berguedà (962).
Finalment, es mantenen en vuit els municipis del Berguedà que superen les quatre xifres d'habitants, amb: la Pobla de Lillet, (1.107), Cercs (1.236), Casserres (1.665), Bagà (2.167), Avià (2.263), Puig-reig (4.558), Gironella (5.082) i Berga (17.539).
Municipis que guanyen població
Pel que fa als municipis que, per contra, se situen en la part més alta del rànquing de població, Cunit (Baix Penedès) és el municipi de més de 10.000 habitants que més va créixer l’any passat, segons el cens municipal l'1 de gener del 2025, de l’INE. També va tenir un gran creixement l’Hospitalet de Llobregat, amb gairebé 10.000 persones més i un total de 292.161. Dels municipis del mateix rang només sis han perdut població, i tots per sota d’un 1%. Termes com Sant Cugat del Vallès, Lloret de Mar o Cardedeu, aquest darrer, després d’anys de creixement.