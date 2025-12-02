Els municipis catalans que han guanyat més població, segons l'últim cens de l'INE

Cunit, al Baix Penedès, és el municipi català de més de 10.000 habitants que més va créixer el 2024, segons el cens municipal de l’Institut Nacional d'Estadística (INE) a 1 de gener del 2025. La seva població va augmentar un 3,5% i va superar per primera vegada els 16.000 veïns. Amb un percentatge semblant hi ha municipis d’una dimensió similar, com Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ja en té més de 14.500; o Alcarràs (Segrià), que arriba als 10.556.
L’altra localitat gran amb un creixement més gran és l’Hospitalet de Llobregat, amb gairebé 10.000 persones més i un total de 292.161. Dels municipis del mateix rang, només sis han perdut població i tots per sota d’un 1%. Són termes com Sant Cugat del Vallès, Lloret de Mar o Cardedeu, aquest darrer, després d’anys de creixement. Segons el darrer cens anual de població de l’INE, la població va créixer el darrer en 617 municipis (el 2023 ho va fer en 620), fins a un 12% en els casos més extrems, que són els de municipis molt petits com la Vajol, a l’Alt Empordà, o Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia, on l’arribada de pocs veïns impacta molt en la població total.
Els municipis catalans que més creixen
Pel que fa als municipis mitjans i grans (de més de 10.000 habitants), Cunit, l’Hospitalet de Llobregat, Alcarràs i Mont-roig del Camp són els municipis que més població van guanyar el 2024. Entre els grans, de més de 50.000 habitants, l’Hospitalet també és el que més creixement percentual de població va experimentar (+3,49%), i va guanyar 9.862 veïns, el segon creixement més gran del país en nombres absoluts després de Barcelona (+27.039 ciutadans), que ja se situa per sobre dels 1,7 milions de persones.
Amb aquestes dues grans urbs, hi ha tres ciutats més que han guanyat més de 3.000 habitants en el darrer any. Són Sabadell, que en té ara 223.589 (+1,3), Terrassa, que arriba als 232676 (1,9% més) i Badalona, que se situa en 230.642 habitants (+1,92%). Un únic municipi dels 24 més poblats de Catalunya ha perdut població a 1 de gener de 2025. És Sant Cugat del Vallès, que ha perdut gairebé 700 veïns (-0,7%), i té actualment una població de 97.959 habitants.
L’augment majoritari de la població -en dos terços dels municipis- va empènyer el creixement general del país el darrer any. Segons el mateix cens, el creixement va ser gairebé idèntic a l’any anterior (un 1,4%), i així el nombre d’habitants de Catalunya es va situar en els 8,12 milions d’habitants l'1 de gener del 2025.
Els municipis catalans que perden més població
La població va retrocedir en 301 municipis, però cal dir que només un centenar ha perdut més d’un 2% dels seus habitants i que aquestes poblacions són gairebé totes localitats de menys de 1.000 habitants, com Madremanya (Gironès), Ciutadilla (Urgell), Farrera (Pallars Sobirà), Gisclareny (Berguedà) o Sobremunt (Lluçanès), aquest darrer, el poble de Catalunya que més població ha perdut en percentatge: gairebé un 12% dels seus habitants (de 101 veïns l’any passat, a 89 a 1 de gener de 2025). No és, però, el municipi menys poblat. En aquest altre rànquing, hi apareix Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà), que torna a ser a la cua dels pobles catalans en nombre d’habitants amb tan sols 25, un més que en el darrer cens, seguit de Gisclareny (Berguedà, 28 veïns), la Febró (Baix Camp, 35), Cava (Alt Urgell, 38) i Forès (Conca de Barberà, 39).