Berga destaca el paper dels municipis en la defensa de la cultura i la sobirania per la Diada

Berga s'ha aplegat un any més davant l'estàtua de Rafael Casanova per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. L'acte institucional central a la capital del Berguedà ha reunit càrrecs electes, representants de les entitats de la ciutat i veïns i veïnes en un esdeveniment protagonitzat per l'entrega de les ofrenes florals al monument. A més, la jornada ha servit per reivindicar el paper dels municipis en la defensa de la cultura i llengua pròpia, així com la llibertat del poble català, que fonamenta el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).
El matí s'ha anat destapant, convidant els berguedans a acostar-se al parc del Pla de l'Alemany per assistir a la trobada. Novament, el conductor de l'esdeveniment ha sigut el comunicador Fermí Riu. Un dels moments més significatius de l'acte és justament el tret de sortida: la hissada de l'estelada. Aquesta ocasió que s'aprofita per posar en relleu alguna efemèride relacionada amb el teixit associatiu de la ciutat. Enguany, els protagonistes han sigut el Teatre Patronat i el Grup Colònies a Borredà, que aquest 2025 han celebrat els 125 i els 50 anys d'ençà de la seva fundació, respectivament. A continuació, i com és habitual, l'Esbart Dansaire de Queralt ha interpretat el Ball d'Homenatge, com a prèvia a l'entrega dels rams.
Una quarantena d'institucions, grups polítics i entitats han ofert les seves ofrenes als peus de l'estàtua. Es tracta de: Ajuntament de Berga, Consell Comarcal del Berguedà, CUP, Junts per Berga, PSC, BeGI, ERC, Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, AFA Guillem de Berguedà, Agrupació Teatral la Farsa, Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Aliança Catalana, Amics del Romànic del Berguedà, Assemblea Nacional Catalana, Associació de Dones del Berguedà, AVV Font del Ros, AVV la Valldan, AVV Quatre Barris, Berga Comercial, Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Casal d'Europa, Casal Panxo, Castellers de Berga, CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central, Club Esquí Berguedà, Club Rugby Berguedà, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Colla Sardanista Cim d'Estela, Decidim Berga, Esbart Dansaire de Queralt, Fundació Horitzó del Berguedà, Fundació la Llar, Ginkgo Apac Berguedà, Grup Colònies a Borredà, Handbol Berga, la Bauma dels Encantats, Òmnium Berguedà, Penya Blau i Grana de Berga, i la Penya Boletaire de Berga.
Un manifest que mira al futur de Catalunya
La regidora de Participació popular, Rosa Rodríguez, ha estat l'encarregada de llegir el manifest. El consistori s'ha adherit i pronunciat al redactat per l'AMI, i que se centra a posar en relleu els municipis com a primer espai indispensable per a la defensa dels elements únics i distintius de Catalunya. "Som la primera trinxera en la defensa dels drets nacionals, lingüístics i socials de la ciutadania", ha exclamat l'escrit, que també referma que "els ajuntaments, com a institucions més properes al poble, hem d’actuar amb fermesa i responsabilitat per garantir la cohesió social i la llibertat del nostre país".
Tot i destacar els moments d'incertesa que viu el conjunt de la societat, i en especial la catalana, el manifest assenyala que "aquests moments també han de ser una oportunitat, un repte que ens convoqui a persistir i a avançar", i és en aquest punt que es fa referència a "l'obligació en majúscula en la protecció de la nostra llengua". De fet, es descriu les corporacions locals com administracions clau en la preserva dels valors del territori: "Tenim l'obligació de garantir la cohesió social i la integració dels nouvinguts a la nostra llengua, cultura, i arrels".
D'altra banda, l'escrit també es fixa en la sobirania de Catalunya, advertint que "no podem caure en la desídia ni en l'autocomplaença", recordant que "la construcció de la república catalana no vindrà sola: cal empènyer, persistir i preparar-nos". Així, fent esment dels fets del 1714, el manifest clou reivindicant que "aquesta vegada la història no es repetirà: el poble català ha après les lliçons del passat i no tornarà a perdre més batalles".
Un cop finalitzat el parlament, els assistents han entonat el Cant dels Segadors i s'ha donat pas a l'audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. Bona part dels presents han allargat l'estada en aquest espai de la ciutat de Berga per, a les 12.00 hores, agafar l'autobús per assistir a la manifestació amb motiu de l'Onze de Setembre convocada a Barcelona.