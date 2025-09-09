La Diada de Catalunya 2025 al Berguedà: actes institucionals, culturals i populars

Catalunya commemora aquest dijous la Diada. Al Berguedà, l'agenda consta d'actes institucionals, activitats culturals i propostes populars, majoritàriament arrelades a la tradició local.
NacióBerguedà et facilita un llistat de les accions previstes per l'Onze de Setembre en una desena de municipis de la comarca.
Bagà
08.00 hores - Pujada de la senyera a la Roca Tiraval. La sortida serà des de la plaça Catalunya.
12.00 hores - Canvi de la senyera al Camp de Futbol de Terradelles, amb pica-pica pels assistents.
18.00 hores - Canvi de la senyera al Camp de Tir, amb berenar per a tothom.
Berga
08.00 hores - Sortida al cim del Serrat de Fullaracs des de la plaça Major de la Valldan. Al lloc s’hi durà a terme una missa de campanya, la plantada de la senyera i un esmorzar popular (cadascú se l’emporta).
10.00 hores - Acte institucional i ofrenes florals de les entitats al monument de Rafael Casanova (parc del Pla de l’Alemany). Enguany, hissaran la bandera representants del Teatre Patronat i el Grup Colònies a Borredà. La Cobla Pirineu s’ocuparà de la interpretació del Cant dels Segadors.
10.45 hores - Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu.
* El 10 de setembre, a partir de les 19.00 hores, arrencarà la programació de la 18a Marxa de Torxes per la Independència. Primer se celebrarà una taula rodona a la placeta de l’Harmonia, per continuar amb la Marxa de Torxes a les 20.45 hores. A les 22.00 hores s’ha previst un sopar de pizzes al Casal Panxo que clourà amb el concert de Marcel Tuyet.
Cercs
10.00 hores - Canvi de la senyera de Sant Corneli.
Gironella
11.00 hores - Acte institucional i ofrenes florals de les entitats. A l’ermita de Sant Marc (Cal Bassacs).
Guardiola de Berguedà
09.30 hores - Sortida al Roc de la Creu del Frare, on es col·locarà la nova bandera. La sortida serà de la plaça Joan Arocas. En tornar al poble, s’oferirà coca i xocolata als presents, i també es farà una audició de sardanes.
Montmajor
10.00 hores - Obertura de la fira Mercat i Tradició, amb la presència de la cercavila gegantera (hi prendran part nou colles).
14.00 hores - Dinar de germanor al local del Comú, que clourà amb el ball de Músic Dolfí.
Olvan
11.00 hores - Ofrena floral de les institucions i les entitats de Cal Rosal. Lectura del manifest i interpretació del Cant dels Segadors. Al monument de la Diada de l’11 de setembre de Cal Rosal.
13.00 hores - Ofrena floral de les institucions i les entitats de Cal Rosal. Lectura del manifest i interpretació del Cant dels Segadors. Al monument de Rafael Casanova d’Olvan.
La Pobla de Lillet
08.30 hores - Sortida al Castell de la Vila per hissar l’estelada. Sortida des de la plaça de l’Ajuntament.
12.00 hores - Acte institucional al monument de Ramon d’Urtx. Ofrena floral, parlaments i Cant dels Segadors.
Puig-reig
09.00 hores - Pujada al Turó de la Senyera. Punt de sortida: rotonda de la Corrida.
09.30 hores - Lectura de poemes al Turó de la Senyera. En acabar, esmorzar per a tots els assistents.
12.00 hores - Ofrena floral de les entitats del poble al monòlit del carrer Llobregat. També oferiran els seus balls els Gegants de Puig-reig.
Sant Julià de Cerdanyola
09.00 hores - Imposició de la senyera al Forcat i cant dels Segadors.
09.30 hores - Repartiment de coca i xocolata a la plaça de l’Església.