El Govern i l'oposició situen la llengua al centre de la reivindicació de la Diada

La Diada arriba sense un horitzó clar, però la justícia s'ha encarregat de donar un bon motiu: la llengua. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la llei per blindar el català a l'escola es troba al centre de la reivindicació de la festa nacional, tal com han posat en evidència tant el Govern com els partits de l'oposició en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
Qui ha arrencat la defensa de la llengua ha estat Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu, ha dit que Catalunya "és una nació per la seva llengua" i ha reivindicat el seu paper de "cohesió". Al seu torn, Lluïsa Moret ha estat la portaveu del PSC en l'ofrena floral a Rafael Casanova. La dirigent socialista ha celebrat una Diada “de tothom i per a tothom” i un bon moment per reivindicar la cultura i especialment la llengua. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, també ha lamentat "la incomprensió i l'hostilitat" davant el català: "És la llengua que ens uneix i que ens ha d'unir en el futur".
Junts i ERC demanen un estat propi per salvar la llengua
Per la part de l'oposició, Jordi Turull ha recordat que a les portes de la Diada l'Estat ha demostrat que "està disposat a fer el que faci falta" contra "un pilar de la nació" com és la llengua. Davant això, el secretari general de Junts ha recordat que el seu partit no presentarà "ni renúncia ni rendició", sinó que mantindrà el compromís de fer el que van demanar els catalans l'1-O. "La llengua necessita un estat propi que la defensi i no un estat que l'ataca", ha sentenciat.
Des d'ERC, Oriol Junqueras ha marcat les prioritats del partit: “La independència de Catalunya està lligada a la lluita per un habitatge i un transport digne”. Amb aquesta frase, el president republicà ha expressat la voluntat de la formació d'unir en “una sola lluita” la llibertat del país i la justícia social. “Aquesta és la veritable ambició nacional que necessita i mereix Catalunya”, ha conclòs. El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat que Catalunya "no és una nació lliure" per la persecució a la llengua i l'exili de Carles Puigdemont.
Les entitats també insisteixen en el català
El clam unitari per la llengua també s'ha traslladat a les entitats. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha dit que cal lluitar amb "força, intel·ligència col·lectiva, maduresa i determinació" contra la sentència del TSJC que vol destruir l'escola catalana i "dinamitar el gran consens" al voltant de la llengua. Antich ha subratllat que, per l'entitat cultural, l'escola i la llengua són "pilar de la cohesió social".
Al seu torn, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha instat el Govern a deixar clar de quina banda està. "Si de la banda dels tribunals que ataquen la llengua o de la banda de la defensa real del català", ha dit Escuder. La sentència, a parer de l'entitat, va "contra l'escola en català en ple" i en contra de la cohesió del país.