La Federació Catalana de Natació demana establir serveis mínims pels cursets del Tossalet

La Federació Catalana de Natació (FCN), entitat concessionària del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet, demana a l'Ajuntament de Berga que estableixi la prestació de serveis mínims en l'àmbit dels cursets de natació escolars i per a col·lectius vulnerables que té atribuïts l'equipament municipal. Tal com va posar de manifest la direcció de la gestora fa un mes i mig, la situació de vaga per part de quatre treballadors afectava el desenvolupament habitual dels programes formatius, els quals s'havien hagut de suspendre temporalment. Així, amb la nova convocatòria de vaga indefinida per part de la CGT del Berguedà, consideren necessari que la corporació local, titular del centre, garanteixi el compliment d'un servei bàsic.
"Davant l'actual situació de bloqueig, demanem a l'Ajuntament de Berga que, fent ús de les seves potestats, estableixi serveis mínims que permetin garantir la continuïtat dels programes municipals i comarcals de natació escolar, així com la resta de cursets de natació i les activitats de natació adreçades a col·lectius amb diversitat funcional", posen de manifest en un comunicat de premsa la direcció de la FCN. En concret, l'entitat fa referència al desacord frontal i irreparable que no permet fer prosperar cap entesa en l'actual conflicte amb el sindicat que dona suport als vaguistes, però apel·la a la importància del recurs per tal de poder desenvolupar una prestació mínima.
"Som plenament conscients dels perjudicis que la vaga, ara convocada de manera indefinida, ocasiona als usuaris del CEM el Tossalet, especialment als col·lectius més vulnerables com infants i persones amb diversitat funcional", exposen des de la Federació, si bé recalquen que "la FCN no pot readmetre persones que han vulnerat drets fonamentals". En aquest sentit, l'entitat posa el focus novament en l'acomiadament de set treballadors "arran de la instal·lació no autoritzada d'un dispositiu de videogravació al vestidor masculí d'ús exclusiu del personal de la instal·lació", remarcant que l'únic objectiu de la CGT és precisament la seva readmissió, apuntant que aquest topall "ha impedit avançar cap a una solució".
Així, la Federació torna a negar els supòsits plantejats pel sindicat en la justificació de la vaga, com la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors o la precarització de les seves condicions laborals, asseverant que "no van ser comunicats prèviament per la CGT". Una casuística, recorda la concessionària, que tampoc reconeix ni comparteix "la majoria de la plantilla", tal com van fer constar en un comunicat. Finalment, assenyalen la posició oberta per a la negociació que han mantingut durant tot el procediment, primer en la mediació del Departament de Treball de la Generalitat rebutjada pel sindicat, i després en la mateixa proposta de l'Ajuntament de Berga a través del servei de mediació del Consell Comarcal del Berguedà, el qual no ha prosperat, indiquen, perquè "des del primer moment, el sindicat va condicionar qualsevol possible acord a la readmissió dels treballadors acomiadats".