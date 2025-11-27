Foment del Treball distingeix Paulig per la seva internacionalització

Paulig ha estat guardonada en els XVIII Premis de Foment del Treball, certamen impulsat per la principal patronal catalana. L'empresa ha guanyat ex aequo amb Relats el distintiu en la categoria d’Internacionalització, a través de la candidatura presentada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB).
El jurat ha reconegut Paulig com una empresa "arrelada a Catalunya", tenint en compte que té dues plantes de producció al Berguedà (Berga i Puig-reig). També l'han valorat per "projectar una alimentació més sostenible a escala global", a través d'un "compromís ferm" cap a la transició a models i recursos més eficients. A escala global, la companyia suma més de 2.400 treballadors en seus i fàbriques a 13 països, que fan possible una presència internacional: els seus productes es poden trobar en 70 països del món. La seu central és a Hèlsinki (Finlàndia).
Aquesta àmplia xarxa geogràfica, posen en relleu des de l'ACEB, demostra la seva capacitat d'internacionalització i el seu compromís amb els mercats globals. En el cas del Berguedà, van aterrar a través de l'adquisició de Liven el gener de 2022, reforçant el seu rol com a partner global en snacks salats i Tex Mex. El moviment també va permetre consolidar la presència de Paulig al sud d'Europa, a la vegada que va poder ampliar la seva capacitat per donar resposta a clients i consumidors d'arreu del món.
El director comercial i managing director de Paulig, Alberto Barsanti, ha recollit el premi per part de la vicepresidenta de Foment del Treball, Maria Helena de Felipe. L'han acompanyat el senior factory manager de Paulig Spain, Ignasi Montagut, i altres membres de Paulig. També va ser presents a l'acte una àmplia comitiva de la junta directiva de l'ACEB, encapçalada pel seu president, Josep Maria Serarols.
Altres empreses distingides en el marc dels XVIII Premis de Foment del Treball han estat: Control Demeter, en la categoria de Desenvolupament Sostenible; Alsa, en la categoria d'Igualtat; Astrazeneca, en la categoria d'Innovació; Associació Educativa Itaca i Fundació Colacao, en l'àmbit de la Responsabilitat Social; i Domini de la Cartoixa, premi a la Pime de l'Any. A més, han estat guardonats amb les Medalles d'Honor de Foment del Treball: el president del Banc Sabadell, Josep Oliu; el president del Consell d'Administració d'Areas i vicepresident del Consell d'Administració del Banc Sabadell, Pedro Fontana; i l'ex primer ministre italià, Enrico Letta.