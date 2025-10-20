L'ACEB trasllada al Parlament les seves propostes per al nou Pacte Nacional per a la Indústria

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha presentat aquesta setmana un paquet de propostes per garantir la competitivitat industrial de la comarca en el marc de l'elaboració del nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030. Les iniciatives s'han exposat en una trobada amb els diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Cristòfol Gimeno, Conchi Jiménez i Francesc Jesús Becerra, membres de la comissió d'Empresa i Treball del Parlament.
La reunió, encapçalada pel president de la patronal, Josep Maria Serarols, juntament amb la vicepresidenta Rosa Prat i la gerent Neus Piniella, ha servit per posar sobre la taula els principals reptes i oportunitats industrials del Berguedà. Serarols ha destacat que "el Berguedà té un potencial industrial enorme, però necessita inversions estratègiques i un marc favorable per materialitzar-lo". Segons el president de l'ACEB, les propostes presentades representen "un full de ruta coherent per garantir un futur pròsper, sostenible i amb oportunitats per a tothom".
Entre les demandes traslladades als representants del grup parlamentari, i segons han compartit des de la patronal en un comunicat de premsa, en destaquen quatre eixos principals. En primer lloc, s'hi troba el desenvolupament integral del polígon d'Olvan-Rocarodona. L'ACEB reclama completar al 100% aquest projecte, que considera "estratègic" per al futur de la comarca, amb totes les infraestructures necessàries —inclosa una subestació elèctrica—. També han fet referència a la inclusió dels municipis berguedans al mapa d'ajuts regionals per atreure noves empreses.
En segon lloc, les demandes posen el focus en l'impuls del sector de la bioconstrucció i l'eficiència energètica. La patronal demana un "suport decidit" a un sector en creixement del qual el Berguedà ja "n'és referent", amb empreses que han convertit el territori en un autèntic hub de la fusta constructiva. En aquest sentit, l'ACEB reivindica també l'èxit de Firhàbitat, la Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya.
Una altra de les accions incloses és la creació d’una nova línia de Formació Professional especialitzada. L'associació proposa un centre integrat que ofereixi graus mitjans i superiors en bioconstrucció i oficis industrials, per respondre a les necessitats emergents del teixit productiu i afavorir la retenció de talent a la comarca. En darrera instància, es fa referència a la simplificació i agilització administrativa. L'ACEB reclama una reducció de la càrrega burocràtica per facilitar la implantació i creixement de noves activitats econòmiques a la comarca.
Més enllà de la bateria de propostes en l'àmbit productiu i empresarial, l'entitat ha fet èmfasi en la importància de millorar les connexions de transport públic entre Berga i les ciutats de Barcelona i Manresa, per exemple desplegant els serveis de la xarxa de Bus Exprés. Es tracta d'una reivindicació compartida amb la plataforma d'usuaris berguedans d'aquestes línies, sorgida les darreres setmanes.
Amb tot, els diputats socialistes s'han compromès a estudiar les propostes i traslladar-les a les comissions de treball del Parlament. També han expressat la voluntat de mantenir el contacte amb l'ACEB durant tot el procés de redacció del nou Pacte Nacional per a la Indústria.