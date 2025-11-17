En marxa les obres d'arranjament de la xarxa de reg de l'aigua del Lledó

Aquest dilluns han arrencat les obres d'arranjament de la xarxa de reg del Lledó. Els treballs es duran a terme en un tram del passeig de les Estaselles i al llarg de tot el carrer Barcelona i fins a la zona esportiva de Berga, amb un termini d'execució previst d'un mes i mig.
Durant la primera setmana, la intervenció es focalitzarà a la zona de les Estaselles, entre la plaça de Catalunya i la ronda de Queralt. Això comportarà talls puntuals de trànsit a la zona durant el desenvolupament de les obres, intentant minimitzar les molèsties per garantir l'accés veïnal entorn de Sant Francesc i també als carrers de Clavé, Joan Olivé i la plaça Baylina.
Els operaris es traslladaran al carrer Barcelona a partir del dilluns vinent. Els treballs començaran pel capdamunt, a la cruïlla amb la ronda Moreta, i aniran progressant en direcció a la zona esportiva. Mentre s'executin els treballs, hi haurà talls de trànsit i alteracions en l'aparcament, a mesura que les obres avancin carrer avall.
Reg dels parcs municipals, neteja viària i altres usos
La renovació de la xarxa implicarà la millora del reg dels parcs municipals i l'aprofitament de l'aigua per a la neteja viària. També servirà per omplir les basses així com s'obre la possibilitat d'aprofitar l'aigua per altres usos a la zona esportiva, evitant l'ús d'aigua potable. Així mateix, des del consistori posen de manifest que el projecte posa els fonaments per, en un futur, abastir la plaça de la Rasa dels Molins des de la zona esportiva municipal, a través del carrer Josep Maria Badia Sobrevias.
Cla tenir present que la xarxa de reg de titularitat municipal comença a les fonts del Lledó i té tres ramals: un cap al parc de la carretera de Solsona, un altre cap al passeig de la Pau i el parc de les Aubes, i un tercer que alimenta la zona esportiva municipal. En aquest cas, els treballs consisteixen en la substitució de 635 metres de conducció entre el carrer Barcelona i la zona esportiva municipal, un tram que fa anys que està en desús atès que les avaries constants no permetien garantir el servei i provocaven afectacions a edificis veïns. També s'actualitzaran altres elements de la xarxa com ara vàlvules de seccionament, boques de reg, ventosa i desguàs de la conducció.
L'actuació ha estat adjudicada a Icart Obra Pública SL per un import de 83.853,00 euros, dels quals el 89% (75.000) es cobriran a través del Programa sectorial de transició ecològica 2030 de la Diputació de Barcelona. La resta del finançament de l’actuació prové de fons propis de l’Ajuntament de Berga.