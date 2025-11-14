L'esplendor dels colors de la tardor s'endarrereix al Berguedà

Segons una analítica recent del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els colors de la tardor arriben cada cop més tard a Catalunya. Les fulles del faig (Fagus sylvatica) estan madurant entre dos i quatre dies més tard cada decenni, sent la zona del Berguedà una de les que més temps s'ha endarrerit l'esplendor cromàtica típica de l'estació.
Des del Meteocat estan fent seguiment i monitoratge del faig a les comarques del Berguedà, Osona, Ripollès, Vall d'Aran i Vallès Oriental. Tal com recull l'ACN, un dels punts que s'està estudiant és la fageda de la Roca Tiraval de Bagà, on la tendència apunta que se sumen 4,1 dies per decenni per a la maduració completa de les fulles de l'arbrat. També són destacables els 3 dies endarrerits de Castellterçol (Moianès).
Altres zones concretes d'observació són les fagedes al Montseny, si bé només es disposa de sis anys d'informació i, per això, encara no es poden presentar conclusions. Sigui com sigui, el conjunt de dades de Catalunya es fonamenta en més de 2.000 observacions durant 13 anys en aquests indrets, determinant una mitjana de 2,1 dies per decenni per a la maduració de les fulles del faig.
D'aquesta base de dades n'és responsables la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), que coordina el Meteocat fa més de 10 anys i compta amb 80 observadors monitorant la flora i fauna del país. En el cas concret del faig, disposen de 15.201 observacions recopilades en el període entre 2013 i 2025. "Això permet avaluar com aquests arbres estan canviant el seu ritme de vida en funció de les noves condicions meteorològiques i climàtiques", apunta el tècnic del Meteocat i coordinador de la xarxa, Xavier De Yzaguirre.