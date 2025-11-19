La ReFireta es fixa enguany en els residus d'aparells elèctrics i electrònics

La plaça Sant Pere de Berga es converteix aquest dissabte, 22 de novembre, en l'epicentre de la ReFireta, la mostra sobre reducció, reutilització i reciclatge de residus del Berguedà. Enguany se celebra la 4a edició del certamen, que posa el focus en els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
Segons les dades facilitades per l'organització, els RAEE són un dels fluxos de residus que creix més ràpidament a casa nostra. Cada any, els països de la Unió Europea posen al mercat més de 14 milions de tones d'aparells elèctrics i electrònics, però només se'n recullen 5 com a residus (l'equivalent a 11,2 quilos per habitant). Aquesta categoria inclou dispositius com telèfons mòbils, ordinadors i televisors, a més d'electrodomèstics com frigorífics i microones, i altres instruments com equips mèdics i panells solars.
En definitiva, es tracta d'aparells que contenen materials perillosos que, si no es gestionen correctament, poden provocar greus impactes ambientals i riscos per a la salut. Alhora, també incorporen minerals de terres rares que es poden reciclar i reutilitzar. I això és el que aquest dissabte vol reivindicar la ReFireta, oferint un aparador que exposi patrons de consum més sostenibles que permeten preservar recursos naturals i minimitzar els danys ambientals. "En un món cada cop més tecnològic, cal ser conscients de la petjada que deixem", recalquen.
Tallers per sensibilitzar i divulgar
La ReFireta es desplegarà a la plaça Sant Pere de Berga, distribuida en diferents espais i agents enfocats en diversos àmbits de la tasca per a la reducció, reutilització i reciclatge dels residus. La mostra estarà operativa entre les 10.00 i les 13.30 hores, amb una agenda per dinamitzar i incidir en la missió de la mostra que conté set tallers, una acció artística, una exposició i un col·loqui, a més dels espais fixos amb personal guiant els visitants en matèria de sostenibilitat.
Els tallers programats són: Preparació de llana per a confeccionar articles artesanals (Mans Unides), Ocells de cartró i Arracades i collars de llaunes que llencem (BerguedArt), Creació de casetes de cartró per jugar/decorar (Cal Blanxart), Fem planter de temporada i Sal d'herbes del Mediterrani (Consell Comarcal del Berguedà i el Garrofer), i Robots amb peces aprofitades d'aparells elèctrics i electrònics (Diputació de Barcelona).
La resta d'activitats previstes consisteixen en: Espai de roba de segona mà i divulgació del reciclatge de tèxtil i Roba Amiga (Fundació Horitzó), Espai de productes artesans i solidaris (Mans Unides), Acció artística i de sensibilització: El pes de 1.000 torres Eiffel de plàstic acaba cada any a llacs, rius i mars i Repartiment de bosses reutilitzables per a fer la compra (Col·lectius pel Decreixement), Exposició de la taula d'Economia Social i Solidària del Berguedà (Taula EES). També s'ha previst un esmorzar d'entrepans amb embotits de proximitat a les 10.30 hores a càrrec de la Fundació Horitzó i l'explicació sobre el projecte d'habitatge cooperatiu sostenible de Cal Blanxart a les 12.30 hores.
El programa d'actes també inclou una darrera proposta que tindrà lloc el 27 de novembre al Casal Cívic i Comunitari de Berga (18.30 hores). Es tracta d'un cinefòrum titulat L'altra cara de la transició verda: qui paga el preu de la transició energètica? que inclou la projecció de dos documentals: El cost amagat, enfocat en els impactes de la transició verda europea a Xile i Argentina; i Les terres, per viure, sobre extractivisme de terres rares a Madagascar. En acabar, s'obrirà un debat amb Josep Nualart, membre de l'Observatori del Deute a la Globalització.
Una mostra transversal
Aquesta fira està impulsada des del Consell Comarcal del Berguedà, si bé compta amb la implicació d'altres administracions locals i supramunicipals, que coincideixen a convidar els berguedans a sumar-se a la ReFireta. "Aquesta mostra és un espai on petits i grans poden connectar amb la natura i entendre l'impacte dels residus", ha destacat el conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer.
Segons el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, "la ReFireta permet explorar alternatives de vida més respectuoses amb el medi ambient i a la vegada conèixer iniciatives locals que treballen per un futur més just i cooperatiu". Prat també ha destacat la importància de la implicació del teixit local en la mostra. Finalment, des de l'Ajuntament de Berga, el regidor de Medi Ambient, Guillem Canal, subratlla "la importància de fomentar hàbits sostenibles des de petits" i, alhora, posa en valor el suport a projectes d'entitats i cooperatives que aposten per la reutilització i el consum responsable.
La ReFireta del Berguedà és una iniciativa emmarcada en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que aquest 2025 celebra la 17a edició fent èmfasi en la importància d'afrontar el repte creixent dels RAEE, amb activitats arreu del continent del 22 al 30 de novembre. L'eslògan escollit és Connecta el Valor, Apaga el Residu.