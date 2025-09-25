Junts per Berga proposa un programa de subvencions per a la rehabilitació de façanes

Junts per Berga ha fet pública la proposta 50 façanes en cinc anys. Es tracta d'una línia de subvencions a desplegar per part de l'Ajuntament de Berga amb l'objectiu de finançar part dels treballs de rehabilitació de la paret frontal dels immobles privats. La idea plantejada pel portaveu del grup al consistori i cap de l'oposició, Ramon Caballé, és que es desplegui per un període quinquennal, amb una dotació anual de 60.000 euros, amb l'objectiu de contribuir en la "dignificació de l'espai públic".
Tal com ha compartit Caballé, el pla s'inspira en l'experiència d'Igualada, "que ja fa anys que funciona i volem adaptar a la realitat de la nostra ciutat". L'objectiu, assenyala, és doble: dignificar l'espai públic i donar un cop de mà a propietaris particulars i comunitats de veïns a fer front als costos dels treballs. De fet, tot i que el pla no es vulgui enfocar ni delimitar a cap zona concreta, la formació creu que és una oportunitat per canviar l'aparença dels barris històrics. En paral·lel, consideren que permetrà fomentar la conservació del parc d'habitatges i contribuir a la revaloració patrimonial dels edificis, millorant a més la seguretat dels vianants.
Segons els paràmetres que planteja Junts, els requisits generals haurien de contemplar els immobles amb més de 25 anys d'antiguitat, actuacions que impliquin la totalitat de les façanes, que les intervencions proposades respectin els criteris urbanístics i estètics fixats pel consistori, i que no es tracti d'edificis subjectes a ordres d'execució per deficiències greus. Així mateix, s'han definit cinc supòsits d'accions subvencionables, amb les corresponents assignacions i topalls. Aquestes són:
- Només pintar: 12 euros el metre quadrat, amb un màxim de 2.500 euros
- Paredat vist: 15 euros el metre quadrat, amb un màxim de 5.000 euros
- Estuc o morter monocapa: 20 euros el metre quadrat, amb un màxim de 5.000 euros
- Arrebossar i pintar: 20 euros el metre quadrat, amb un màxim de 5.000 euros
- Aplacats petris: 20 euros el metre quadrat, amb un màxim de 5.000 euros
Un cop d'efecte a mitjà termini
La formació turquesa calcula que, amb els barems establerts, es podrien donar subvencions per arranjar unes 10 façanes l'any. Caballé reconeix que "10 façanes en un any, a Berga, pràcticament no es notaran", però defensa que "si cada any en fas 10 i incentives que es vagi replicant cada any, al cap de cinc en tindràs ja 50". Per aquest motiu, el format que suggereixen és que es regeixi amb un calendari obert, "fins a exhaurir la partida pressupostària". En paral·lel, el grup veu imprescindible que les subvencions siguin compatibles amb altres ajuts públics destinats a la rehabilitació d'habitatges.
Amb tot, des de Junts per Berga avancen que aquest programa serà un dels requisits que posaran sobre la taula de l'equip de govern de cara a negociar l'aprovació dels pressupostos municipals del 2026, amb aquesta partida de 60.000 euros que, a parer del portaveu, "amb el pressupost actual de l'Ajuntament, no és cap xifra desmesurada". Aquest marge temporal també permetria a la corporació local a redactar l'ordenança o regulació necessària per a l'activació dels ajuts.
"A vegades apostem per fer grans obres i de molts diners, però nosaltres creiem que també val la pena guardar recursos per petites obres distribuïdes al llarg de la ciutat", ha sentenciat Caballé.