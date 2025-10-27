El manual d'acollida del Camí dels Bons Homes es fa lloc al Global Ecotourism Forum 2025

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha presentat al Global Ecotourism Forum 2025 el projecte sobre les bones pràctiques d'acollida del Camí dels Bons Homes. La iniciativa ha estat seleccionada entre més de 80 d'arreu del món per explicar-se en la trobada internacional impulsada per la Generalitat de Catalunya i celebrada entre el 22 i el 24 d'octubre al Món Sant Benet.
L'ADB ha presentat el document per a la bona acollida elaborat conjuntament amb els serveis presents al Camí dels Bons Homes. Es tracta d'una eina creada per millorar l'experiència de senderistes i ciclistes que recorren aquest itinerari transpirinenc de llarg recorregut, fent especial èmfasi en la qualitat de l'atenció, la sostenibilitat i l'hospitalitat. L'eina s'estructura en sis blocs temàtics, i ofereix criteris adaptats en funció de la tipologia d'establiment.
Durant la seva intervenció a la cimera, l'equip tècnic de l'Agència va exposar l'impacte del projecte, la implicació dels serveis del territori i els beneficis de crear una xarxa cohesionada d'agents turístics que treballen per una acollida responsable i coherent amb els valors del turisme sostenible. Cal tenir present que la cimera se centra en el debat dels reptes globals del sector del turisme des del prisma de la sostenibilitat i amb l'objectiu de definir una "agenda comuna cap a un ecoturisme regeneratiu i universal", comptant amb la participació de centenars d'experts i professionals.
"Aquest projecte demostra que el turisme sostenible no només implica cuidar el paisatge, sinó també per cuidar les persones: les que ens visiten i les que hi viuen", ha compartit el conseller comarcal de Polítiques Actives, Comerç i Turisme, David Font, que també ha valorat "que el Global Ecotourism Forum ens hagi seleccionat entre tantes propostes internacionals és una mostra que estem en el bon camí".
Per tot plegat, des de l'Agència apunten que "la participació en el congrés ha estat una oportunitat per donar visibilitat internacional al territori" i una ocasió per "establir vincles amb altres iniciatives similars d'arreu del món". En aquest sentit, han avançat que l'administració continuaran "treballant per fer valdre el Camí dels Bons Homes com a eix vertebrador d'un model de turisme arrelat, sostenible i de qualitat".