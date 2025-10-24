Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 25 i 26 d'octubre

Per fer passar el maldecap del canvi d'hora, el Berguedà disposa d'una varietat d'activitats per encetar el nou escenari i la proximitat del fred. Cal Rosal estrenarà un nou mercat el diumenge, i a la Pobla de Lillet gaudiran d'esport a la zona del Catllaràs. També hi haurà opcions de teatre i música a Berga i Gironella, i artesania a Saldes.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 25 i 26 d'octubre.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets", i per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
Cap de Setmana Destraler
La Pobla de Lillet acull el Cap de Setmana Destraler, una cita esportiva amb competicions de trail i BTT al territori del Catllaràs. El 25 d’octubre s’han previst les curses de trail, amb dos recorreguts: Curt (12 km, 500 m+ i dificultat mitjana-fàcil) i Llarg (23 km, 500 m+ i dificultat mitjana-alta). El 26 d’octubre serà el torn de la bicicleta, disposant de tres recorreguts: Curt (10 km, 500 m+ i dificultat mitjana-fàcil), Mitjà (30 km, 1200 m+ i dificultat mitjana-alta) i Llarg (40 km, 1700 m+ i dificultat alta). Més informació.
28a Fira artesanal de Saldes
Saldes s’omple de parades d’artesania i alimentació aquest dissabte amb motiu de la 28a Fira artesanal del poble. Des de les 09.00 hores i al llarg del dia, es podran comprar diferents productes, en un nucli que també gaudirà decoració a càrrec dels veïns i amb flors de Tulipmania. Per dinamitzar la mostra, s’han previst activitats com tallers infantils, un conta contes, un taller de ceràmica i un concert de la Berguedana de Folklore Total. També es podrà gaudir d’una degustació de tapes, vins i cervesa artesanal. Els horaris.
«Taller de malabars. L’espectacle»
La Cia. Moi Jordana oferirà l’espectacle Taller de Malabars. L’espectacle, en el marc del Mercat Viladomat (dissabte, a les 11.00 hores). El René i la Clotilde estan feliços d’acollir al públic a la seva carpa sense sostre ni parets. Els dos personatges oferiran un espectacle de benvinguda on a través del joc i l’humor ensenyaran els diferents objectes malabars i el seu funcionament. Així doncs, l’espectador viurà la seva pròpia experiència: jugar, gaudir i aprendre amb els diferents malabars.
Trilogia de la mort
Berga inicia els actes de la Trilogia de la mort amb una conferència titulada El cinema i la por (els orígens), a càrrec de Jaume Duran. La por -o el temor- s’ha representat de formes molt diverses al cinema: a través de situacions imprevistes, de la pèrdua d’éssers estimats, de l’aparició de criatures amenaçadores... I fins i tot, ha acabat donant lloc a un gènere propi: el cinema de terror. Duran farà un repàs al voltant dels dos períodes primigenis del gènere: la primera època, en què la por s’expressava a través de la creació d’atmosferes inspirades en les novel·les gòtiques o en el moviment romàntic; i una segona etapa, en què la por es manifestaria mitjançant la presència de criatures monstruoses. La ponència serà a la sala de plens el dia 25, a les 19.00 hores.
XI Festival de Poesia de Gironella
Darrera activitat del programa d’enguany del Festival de Poesia de Gironella. Consisteix en un concert de Cris Juanico a partir de l’àlbum Cançons de Xerxa. Serà a l’Espai el Blat, el 25 d’octubre a les 20.00 hores.
«Mort d’un comediant»
Adri, un jove cuidador d’avis, comença a treballar a casa de Llorenç Capdevila, un dels actors més respectats i estimats de Catalunya. El primer dia, la seva neboda Miranda l’adverteix que per conservar la feina haurà de seguir normes que van més enllà de les tasques habituals. En la recta final de la seva vida, el Llorenç sembla haver perdut el cap i a vegades es comporta com els personatges que ha interpretat durant la seva dilatada carrera. Al llarg de la seva convivència, el Llorenç encarna tota mena de personatges mítics a mesura que va establint una relació cada cop més estreta amb el seu cuidador, que acabarà descobrint la veritable raó per la qual el vell actor ha trobat un refugi en la ficció teatral per fugir d’una realitat que és incapaç d’afrontar. La representació serà al Teatre Municipal de Berga, el dissabte a les 21.30 hores. Venda d’entrades anticipades.
Cal Rosal celebrarà aquest cap de setmana la primera edició del Mercat de Productes de la Terra. Aquest nou esdeveniment vol donar veu i visibilitat als productors i elaboradors de la comarca, posant en valor la gastronomia i els productes de proximitat. Però, a banda de les parades, també s'han organitzat activitats per dinamitzar la mostra i animar la clientela. Serà el 26 d'octubre, a la Porta del Comerç, durant tot el dia.
XIII Jornades de les Colònies Industrials
Darrera activitat en el programa d’enguany de les Jornades de les Colònies Industrials. Consisteix en un espectacle dramatitzat al cementiri de Merola, el 26 d’octubre a les 12.00 hores. Es titula Som tots Sants? i serà a càrrec de In illo tempore del Museu de la Colònia Vidal i membres de l’agrupació teatral de Sant Joan de Vilatorrada. Al final de la representació es farà una degustació de productes tradicionals de Tots Sants. Cal reservar tiquet (10 euros) a través del Museu.
Port Bo: Concert d'havaneres i cançó de taverna
Port Bo tornarà a la capital berguedana per a la seva cita anual solidària amb la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. El grup oferirà una cantada d’havaneres i cançó de taverna amb un repertori de temes propis i cançons populars. L’espectacle forma part de la programació cultural de tardor i hivern del Teatre Municipal de Berga i tindrà lloc el 26 d'octubre, a les 18.00 hores. Comprar entrades.
«Nostravall»
Montserrat. El nom de la nena, noia i dona que dona veu a totes aquelles històries que ens expliquen com és de fràgil la raça humana. Un relat ple de calamitats, por i deshonor. L’esclat de la guerra va prendre Anton de la seva filla, deixant en una nena de tan sols 8 anys un record que passaria a formar part d’ella per sempre, un record criminal. La renovació pedagògica de l’escola franquista. L’amor concebut, romàntic i el prohibit. El servei militar i la separació inevitable. Himnes que uneixen moltes mans alhora que trenquen un país. Tractes, injustícies, traïció. Històries sense fi narrades per la nostra terra, per una terra que va veure i viure els millors i pitjors moments de les vides dels seus vilatans: Vallcebre. La representació de Nostravall serà a càrrec de la Companyia Teatral Cliffort, el 26 d’octubre a les 18.00 hores a l’Espai el Blat de Gironella.
«Mi amiga Eva»
L’Eva és una dona d’uns 50 anys, casada des de fa més de vint anys i amb dos fills adolescents. Durant un viatge de negocis a Roma, l’Eva s’adona que vol tornar a enamorar-se abans que sigui massa tard. De tornada a Barcelona, l’Eva comença una nova vida, soltera i oberta al joc de la seducció i el romanç. Al llarg d’un any seguirem aquesta dona que ha trencat el seu món buscant un sentiment. Aquesta és la sinopsi de Mi amiga Eva, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.