Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 25, 26 i 27 de juliol

El mes de juliol s'acomiada amb un cap de setmana molt lligat amb les celebracions tradicionals: Els Elois a Berga, Sant Jaume al Clot del Moro i la Festa dels Càtars a Gósol en són un bon exemple. A més, les activitats a l'aire lliure com tallers, rutes i concerts es continuen desplegant amb l'estiu.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 25, 26 i 27 de juliol.

Diada Cultural de Sant Jaume al Clot del Moro

Amb motiu de la Diada Cultural de Sant Jaume al Clot del Moro, el Museu del Ciment ha preparat un seguit d’activitats per commemorar la festivitat. Al llarg del cap de setmana, es podrà gaudir de les visites guiades L'antiga fàbrica de ciment Asland i La colònia del Clot del Moro. Divendres, hi haurà portes obertes. El dissabte, s’ofereix la ruta guiada L’Asland de fa un segle i la visita immersiva Fàbrica endins. I diumenge, s’ha programat l’espectacle Fets Pols de Can Ai Gó. Hores i detalls.

Del 25 al 27 d’agost, Berga celebra Els Elois. La festa suma enguany noves propostes per complementar la tradició, com una nova passada d’aigua i sense bestiar el dissabte al vespre que continuarà amb un concert, i l’espectacle del divendres a la nit. Les activtiats amb animals seran les passades de dissabte i diumenge. També són tradicionals el Rapte de la Núvia, la Boda Típica de l’Alt Berguedà i el Ballet de Déu. El programa.

Festa de Santa Anna

El carrer Major celebra Santa Anna amb actes que es portaran a terme els dies 25 i 27 de juliol. El veïnat surt al carrer per gaudir de propostes d’animació infantil, ball, tallers, concerts o un vermut poètic. Més informació.

Marxa-homenatge als Maquis

El Centre d’Estudis Josep Ester Borràs i l’Ateneu Columna Terra i Llibertat organitzen la XXVIII Marxa-homenatge als Maquis. Se celebrarà a Berga entre els dies 25 i 26 de juliol, i inclou una xerrada sobre la memòria de la guerrilla llibertària, una caminada comentada resseguint la guerrilla berguedana, i un dinar popular que clourà amb un concert. Detalls i inscripcions.

Fira i Festa dels Càtars de Gósol

Cada últim cap de setmana de juliol, Gósol viatja en el temps per reviure l’esperit dels càtars amb una festa que omple els carrers de música, artesania, tallers, espectacles i misteris medievals. La Fira dels Càtars transforma el poble en un escenari viu on petits i grans poden participar en tallers d’oficis antics, gimcanes familiars, demostracions d’escultura i ceràmica, rutes guiades, representacions teatrals, i fins i tot una pujada nocturna amb torxes al Castell, símbol del passat medieval de la vila. Consulta l’agenda.

Festa Major de Cal Vidal

La Colònia Vidal celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana. Serà entre el dissabte i el diumenge, amb un programa que inclou un mercat d’intercanvi, música i ball, àpats populars i activitats infantils. En paral·lel, el 26 també se celebrarà la darrera jornada del Festival Turbina, amb teatre, dansa i música.

Berga celebra una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Aquest cap de setmana, s’han programat: Berga a vista de campanar (26 de juliol) i Emili Porta, l’arquitecte de Berga amb l’entrada del FeMAP (27 de juliol).

El 27 de juliol se celebra la Festa Major de Peguera, una cita per rememorar la història d'aquest poble abandonat des de fa dècades. Entre les propostes organitzades hi ha dos tallers, la missa, el dinar popular de carmanyola, un concurs de truc i el ball final. El programa.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tornat aquest 2025 amb 54 concerts en 41 municipis diferents. Al Berguedà, la tercera cita serà el diumenge a l’Església de Sant Joan de Berga, a les 21.00 hores. Hi actuaran The New Old, amb un programa que recupera el passat divers del violí a Europa, varietats van anar desapareixent durant el segle XIX i una referència recuperada de violón chico construït l'any 1774 pel lutier Nicolas Duclos a Madrid. Comprar entrades anticipades.

Salva Racero

El cicle Tardes Tontes de l’Ametlla de Merola, una iniciativa de l’Associació Cultural Esplai, torna aquest estiu per omplir de música i activitat les tardes de diumenge. La proposta ofereix quatre cites gratuïtes al parc infantil de l’Ametlla de Merola, amb concerts a partir de les 20.00 hores. Durant totes les sessions, els assistents podran gaudir d’una variada oferta de begudes i també bikinis. La darrera cita serà amb Salva Racero.

«Jurassic World: el renéixer»

Cinc anys després dels esdeveniments de Jurassic World Dominion, l’ecologia del planeta Terra ha demostrat ser insuportable per als dinosaures. Els pocs que queden viuen en ambients aïllats a les regions equatorials, on el clima s’assembla al que van conèixer abans. Les tres criatures més grans dins aquesta biosfera tropical tenen al seu ADN la clau per fabricar un medicament que aportarà beneficis miraculosos a la raça humana. Zora Bennett, una experta en operacions encobertes, és contractada per dirigir un equip d’especialistes en una missió secreta que té com a objectiu aconseguir el material genètic. Però l’operació es creuarà amb una família el vaixell de la qual va bolcar per culpa d’uns dinosaures aquàtics i tots acabaran en una illa prohibida on es va ubicar fa anys un centre de recerca ultrasecret del Parc Juràssic. Allà, en un lloc poblat per dinosaures de nombroses espècies, s’enfrontaran a un descobriment tan sorprenent com a sinistre que fa dècades que està amagat. Jurassic World: el renéixer és el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el dissabte (18.00h), el diumenge (18.00h) i el dilluns (20.30h). Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.