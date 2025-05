El Consell Comarcal facilitarà la pràctica de la natació a l'alumnat de P2 el curs vinent

El Consell Comarcal del Berguedà ampliarà el curs vinent el projecte De cap a l'aigua, en marxa des de l'any 2008 i que facilita a l'alumnat dels centres educatius de Berga l'oportunitat de gaudir d'un seguit de sessions de natació al Centre Esportiu Municipal el Tossalet, a un preu parcialment subvencionat. En concret, l'administració supramunicipal fa créixer el programa per tal que arribi a tot l'alumnat de P2 de la comarca, fent-se càrrec dels 44 serveis d'autobús que requerirà el transport de l'alumnat en la prova pilot del curs vinent. També hi col·labora la Federació Catalana de Natació, assumint part del cost dels cursos.

"El Consell Comarcal té sentit quan ajuda els ajuntaments, i en aquest, cas avui presentem una prova pilot del De cap a l'aigua comarcal. Consistirà a fer que tots els centres del Berguedà tinguin vuit sessions de natació cofinançades", ha explicat el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, qui ha detallat que el programa es desplegarà en vuit setmanes consecutives dels mesos d'octubre i novembre vinents.

L'impuls sorgeix del mateix Consell, que assumirà els 15.000 euros que implicarà el transport en autobús des de les 17 escoles berguedanes que inclou el projecte. "Les rutes de busos les hem fet de manera quirúrgica per intentar reduir al màxim els costos", ha assegurat Caballé, que també indica que si bé el programa s'adreça a l'alumnat de P2 (segon de primària) s'adaptarà a la realitat de cada centre educatiu per tal que tingui sentit i les agrupacions siguin coherents. Així, s'estima que el nou servei ampliat arribarà a uns 250 nens i nenes d'arreu de la comarca.

"Com a representant dels mestres d'educació física de la comarca, estem molt contents perquè es pugui portar a terme aquest programa", ha compartit Joan Robles, mestre d'educació física a l'escola Lillet a Güell (la Pobla de Lillet). Robles ha defensat que "creiem que és bàsic que els nens aprenguin a nedar abans d'acabar l'etapa de primària, per això celebrem que l'alumnat pugui optar a aquestes sessions".

Segons Ramon Caballé, desplegar aquesta iniciativa també resulta en una acció per a l'equitat, pel fet que el Consell Comarcal posa a disposició un servei a un preu molt competitiu, per tal que sigui accessible per a totes les famílies. El motiu és que una part del cost de les sessions l'assumeix la Federació Catalana de Natació, entitat gestora del Tossalet. "És molt important que puguin venir tots els centres de la comarca i no només els de Berga, perquè tenim l'única piscina de 25 metres al Berguedà", ha posat de manifest el coordinador d'activitats dirigides del Tossalet, Salvador Ferrer, que també ha citat alguns dels beneficis que pot aportar la pràctica de la natació: implica el treball del cos complet, té un baix risc de lesió, és apte per totes les edats, ajuda a combatre l'ansetat i l'estrés, i també contribueix a dormir millor, entre altres.

Objectiu: aconseguir finançament extern

Aquesta prova pilot que s'executarà el curs vinent servirà perquè el Consell Comarcal pugui treure conclusions sobre l'interès de les famílies a participar-hi, l'eficiència del servei i l'adequació dels grups. En paral·lel, el conseller comarcal d'Esports ha declarat que l'objectiu és que el finançament del programa no surti dels fons propis de l'administració i es pugui cobrir amb recursos d'altres òrgans. "Hi estem treballant. Hi ha hagut un primer contacte amb la Diputació de Barcelona, per explicar aquesta prova pilot, i també amb la Generalitat, per poder garantir un finançament exclusiu dintre del conveni que tenim de Transports", ha avançat Caballé.