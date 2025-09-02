El Barça formalitza la inscripció de Marc Bernal al primer equip

Marc Bernal ha estat inscrit com a jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona. El migcampista de Berga, que encara no ha pogut tornar a disputar cap partit d'ençà de la seva greu lesió a inicis de la temporada passada, estrenarà fitxa i dorsal les setmanes vinents. L'operació es va efectuar en les darreres hores abans del tancament del mercat de fitxatges estival de la Lliga, aprofitant la sortida per cessió d'Héctor Fort a l'Elx.
L'activitat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper no s'atura, malgrat la pausa de la Lliga pels partits de seleccions. Amb bona part de la plantilla convocada pels classificatoris del Mundial del 2026, només set jugadors del primer equip han estat presents en aquesta atípica sessió d'entrenaments: Balde, Eric, Casadó, Szczesny, Joan Garcia, Gerard Martín i Bernal. Així ho han detallat els blaugranes en una publicació al seu web oficial, remarcant la nova etapa dins el club que enceta el berguedà.
Tal com han anat avançant els portals esportius, Bernal sempre ha estat en els plans de Hansi Flick, fos amb fitxa del primer equip o mantenint-lo al filial i convocant-lo assíduament a la seva disciplina. Així és com el de Berga va estar vinculat durant la pretemporada i primers partits de la temporada 2024-2025, fins que va patir la ruptura del lligament encreuat anterior i la lesió associada al menisc extern del genoll esquerre. Ja n'ha fet un any d'aquell fatídic episodi, amb una recuperació lenta, però que ha evolucionat favorablement.
D'aquesta manera, s'espera que, els dies vinents, el club oficialitzi la incorporació a tots els efectes de Marc Bernal al primer equip. Això també inclou l'anunci formal del seu nou dorsal. En els partits de l'any passat, el berguedà va lluir el número 28 a la seva samarreta, però la competició obliga als clubs que els jugadors del primer equip utilitzin números entre l'1 i el 25. Així, els disponibles per al jove migcampista són el 2, el 12, el 19 i el 22, sent el darrer el quin més mencionen els mitjans esportius. De moment, aquesta decisió és una incògnita, i la web de la competició fa constar al de Berga en el primer equip del Barça, sense dorsal.
La Lliga es reprendrà amb la quarta jornada a partir del 12 de setembre. El pròxim partit dels blaugrana serà contra el València, a casa, el 14 de setembre.