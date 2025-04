Gerard Ahicart supera el repte de pujar i baixar a Queralt durant 24 hores seguides

Gerard Ahicart, un avianès nascut l'any 2004, ha protagonitzat tota una gesta esportiva aquesta setmana a Queralt. El jove, vinculat als Mountain Runners del Berguedà, s'ha passat 24 hores seguides pujant i baixant des de Fumanya fins a la porta del Santuari de Queralt, completant el repte amb una ascensió superior a l'equivalent a l'Everest: ha sumat 9.080 metres de desnivell positiu.

"No saps què és possible fins que ho intentes", ha remarcat Ahicart, en una fita carregada d'emoció, esforç i superació personal. De fet, al jove d'Avià se'l coneix per la seva passió per la muntanya i la seva capacitat d’automotivació, plantejant aquest desafiament com una forma de repte personal.

En definitiva, Ahicart ha pogut establir un referent i servir d'inspiració per a tots aquells que creuen que els límits només existeixen fins que s'atreveixen a traspassar-los.

Aquest assoliment l'ha completat amb l'escalf d'amics i aficionats que l'han animat i, fins i tot, acompanyat en diversos trams d'aquesta prova. La gesta va tenir lloc al llarg del 20 d'abril.