La tradició boletaire es torna a donar cita al Pla de Puigventós

El Berguedà estructura la tardor a partir dels esdeveniments al voltant dels bolets. Però si hi ha una data que està especialment marcada és la del primer diumenge d'octubre, que la Penya Boletaire de Berga ha establert des de fa ja 67 anys com el dia per celebrar el Concurs de Boletaires al Pla de Puigventós, i dins la celebració de la Festa dels Bolets de Berga i Castellar del Riu. Enguany s'escau el dia 5 d'octubre.
Des de ben d'hora, les brases començaran a coure la carn que omplirà els entrepans de l'esmorzar popular. Botifarra negra, tastet, cansalada i una nova aposta que combina tastet i cansalada delectaran els paladars dels assistents a partir de les 09.00 hores, a més d'una oferta variada de begudes i coca. De fet, per a molts, aquest és un dels principals al·licients per apropar-se al Pla de Puigventós. A la mateixa hora, es desplegarà la fira-mostra de productes agroalimentaris i artesanals relcionats amb els bolets, que amenitzarà l'espera fins que els cisells carregats comencin a arribar i es faci el pesatge.
El Concurs de Boletaires convida tant als que s'introdueixen en la cerca de bolets com els que any rere any s'animen a participar en aquest més que consolidat certamen. En aquest sentit, la millor manera que té la Penya de garantir el futur de la festa és animar els més petits, organitzant el 18è Concurs infantil de boletaires. "És molt important, perquè hem de generar planter", ha remarcat el president de la Penya, Ramon Minoves, fent una crida als nens i nenes d'entre 4 i 10 anys a participar-hi. En paral·lel, també se celebrarà el Concurs infantil de dibuix, amb un total de cinc categories.
Pel que fa al Concurs de Boletaires, constarà de les tres categories habituals: Rovellons, Llenegues negres i El rovelló de més pes. Cal recordar, a més que la categoria de Rovellons es divideix a la vegada en tres subcategories, en funció del pes dels cistells. Les inscripcions s'hauran de completar a la botiga Fígols Home/Dona o al Bar Sol, fins al 4 d'octubre. Els premis van des d'un trofeu als 200 euros, segons la categoria.
A hores d'ara, les perspectives de la Penya Boletaire són bones de cara al concurs. Tot i que Minoves reconegui que es fa difícil fer estimacions, creu que "de moment, el patró és bo i van sortint bolets", a banda de valorar que "el règim de pluja és prou bo". Sigui com sigui, el que esperen que no decaigui és l'assistència que estimen en més de 2.000 persones any rere any. Cal tenir en compte que, per facilitar el trasllat, el Consell Comarcal del Berguedà posa a disposició el servei d'autobusos llançadora des de Berga i cap a Puigventós, que també faran els viatges de tornada. El preu és d'1,5 euros per trajecte i els tiquets es poden comprar a Fígols Home/Dona.
Reconeixement a Clara Santamaria, Joan Boix i Moisès Masanas
Un altre dels elements distintius de la Festa dels Bolets és el nomenament dels Boletaires d'honor. Enguany, la Penya Boletaire entregarà aquest reconeixement a Clara Santamaria, empresària del sector forestal i ramader de Capolat i presidenta de l'associació Dones de Bosc, agrupació de propietàries forestals de Catalunya. També es distingirà Joan Boix, conseller delegat del Grup Boix que està fent créixer les instal·lacions de Puig-reig amb una nova planta de panells de CLT.
Finalment, rebrà s'entregarà la camisa de quadres a Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà, regidor a l'Ajuntament de Berga i exalcalde de Saldes. "És tot un honor", ha reconegut Masanas, també present a la presentació de la cita, confessant que "soc molt més bon boletaire que d'altres coses" pel fet que "m'agrada i hi tinc traça". Així mateix, el president ha posat en relleu que "67 anys no és una cosa menor" i detalla que evidencia "un arrelament que demostra l'estima que té la comarca pels bolets".
En una línia similar, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Ermínia Altarriba, ha incidit que "els bolets estan dins l'ADN berguedà", i per aquest motiu, representen "una manera d'entendre la vida i el bosc molt nostra". A més, ha celebrat que "la tardor és intensa a Berga", convidant a tothom a participar en les diferents propostes que es despleguen a la ciutat en aquesta temporada.
El cartell i la falla comparteixen l'esperit participatiu
La Festa dels Bolets és també un esdeveniment visual, marcat per la crema de la falla en la segona part de la jornada. Enguany, la peça promet ser innovadora, parant atenció al bolet de soca i afegint altres criatures pròpies de l'entorn per fer realitat una construcció variada i acolorida. I, com es veu cada any, la falla és el resultat de l'esforç de persones que, voluntàriament, s'impliquen per fer-la realitat, tal com ha recordat una de les membres de la Penya, Maria Perarnau.
Aquesta línia de colors vius i ànima altruista es trasllada també al cartell, fet per Salvador Vinyes en una col·laboració amb l'entitat, que fa referència a una expressió catalana molt autèntica: tocats pel bolet. L'autor ha destacat que es tracta d'una peça "entenedora, sense pretensions i maca".
La recta final de la Festa dels Bolets viurà la segona part entre la plaça de la Creu i el passeig de la Pau de Berga. A partir de les 18.00 hores, la Cobla Berga Jove oferirà una audició de sardanes que enllaçarà amb l'aixecament d'un pilar d'honor a càrrec dels Castellers de Berga previ a l'espectacle pirotècnic i cremada de la falla, a partir de les 20.00 hores.