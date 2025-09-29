Set restaurants protagonitzen la ruta dels sopars maridats de la Cuina del Bolet

Ja fa uns dies que la campanya gastronòmica de la Cuina del Bolet està en marxa. Un total de 20 restaurants del Berguedà s'han sumat a la iniciativa impulsada per l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, que enguany celebra que ja fa 25 anys que es va fer realitat el certamen. I amb l'arribada del mes d'octubre s'engega una proposta amb menys trajectòria, però ja consolidada i esperada pels berguedans: la ruta dels sopars maridats. Aquesta temporada, se'n celebraran set.
L'agenda d'Hostaleria i Turisme bull aquest mes. Les trobades gastronòmiques no es faran esperar, i la primera cita s'ha previst per aquest dijous, 2 d'octubre. El tret de sortida dels sopars maridats tindrà lloc a la carpa del passeig de la Indústria de Berga (20.30h), i consisteix en la celebració d'un sopar de gala perquè restauradors i clients commemorin l'aniversari de la campanya. L'àpat serà a càrrec del càtering de les Alzines i té un preu de 50 euros per persona. Els tiquets es poden comprar aquí.
A partir d'aquí, els vespres dels dijous seran sinònim de bona cuina a la comarca. Del 9 d'octubre al 20 de novembre, un restaurant diferent oferirà un menú degustació exclusiu, amb plats elaborats a partir de bolets i vestits pels vins dels cellers de la DO Pla de Bages. Cadascuna de les cites arrencarà a les 20.30 hores a l'establiment corresponent, amb un menú únic de 50 euros per comensal. Aquesta és l'agenda prevista:
- 9 d'octubre: Els Roures (Castellar del Riu). Reserves: 93 821 35 61.
- 16 d'octubre: Els Casals (Sagàs). Reserves: 93 825 12 00.
- 23 d'octubre: Estones Casa de Sabors (Guardiola de Berguedà). Reserves: 658 30 38 70.
- 30 d'octubre: L'Indret del Pedraforca (Saldes). Reserves: 619 11 11 41.
- 6 de novembre: La Barana (Berga). Reserves: 93 821 90 75.
- 13 de novembre: Font Freda (Castellar del Riu). Reserves: 686 13 48 57.
- 20 de novembre: La Cabana (Berga). Reserves: 93 821 04 70.
Més enllà de l'oferta gastronòmica, participar en la ruta pot tenir premi. Els assistents disposaran butlleta que es podrà segellar en cada restaurant i, així, entrar en el sorteig d'una experiència enoturística a la DO Pla de Bages i una proposta gentilesa de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.