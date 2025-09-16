Fira de Santa Tecla 2025: programa, dates i horaris

La Fira de Santa Tecla marca l'arribada de la tardor a Berga. La mostra més antiga de la ciutat es fixa enguany en dos nous agents per complementar el sector ramader i agrícola que encara avui dia protagonitza el certamen. Es tracta de la restauració i l'agroalimentació, serveis destacats en el teixit productiu i econòmic del Berguedà i que tenen un vincle molt estret amb la resta d'actors que coincideix amb motiu de la cita.
Però, més enllà de l'espai expositiu que es desplega al llarg del Vall, la fira presenta un programa complet i variat per dinamitzar el passeig dels visitants i per complementar l'experiència dels més interessats en la matèria. A continuació, podràs consultar l'agenda completa de la Fira de Santa Tecla d'aquest 2025 a Berga.
L'agenda del 19 de setembre
De 10.30 a 13.00 | Jornada tècnica: Eines de suport digital per a la gestió diària de l’explotació agrària. A càrrec del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Al Pavelló de Suècia. Consulteu el programa a l'Oficina Comarcal DARPA al Berguedà.
L'agenda del 20 de setembre
De 9.00 a 11.00 | Esmorzar popular amb Revolta Pagesa.
De 10.00 a 20.00 | Espai de la terra del Berguedà: zona de venda de productes berguedans. Exposició d'eines i maquinària antiga del camp. Exposició de productes locals del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Mostra de races autòctones catalanes (vaques, xais, cabres, cavalls…). Mercat d'artesania i alimentació. Mostra d'aviram a la Grangeta de la Mel (espècies d'arreu del món). Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del Berguedà. Revolta Pagesa. Fira d'atraccions.
D'11.00 a 13.30 i de 17.30 a 20.00 | Taller de natura del Parc Natural del Cadí-Moixeró: Activem els sentits.
D'11.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 | Gimcana pagesa: activitats infantils (circuit de tractors, plantada de llavors, collida d’hortalissa i circuit de carretons).
D'11.00 a 13.00 | II Concurs de gossos petaners (i d'altra mena) del Berguedà. Organitza l'Associació d'Autisme del Berguedà.
A les 11.00 | Diàleg: El Berguedà a través del seu producte agroalimentari, amb Josep Massanés.
A les 12.00 | Demostració de cuina amb el Restaurant Els Roures del Berguedà.
De 12.00 a 15.30 | Degustació de plats de l'Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, a l'Espai Restauració.
A les 13.30 | Actuació musical de Cece Gianotti & Joan Comaposada.
A les 17.00 | Tast: Maridatge de vins del Berguedà amb productes autèntics. Se n'ocupa Sílvia Cuell.
A les 17.30 | Espectacle infantil: La màgia dels aliments, amb Violeta Antó.
A les 18.00 | Tast: Embotits i pans de la comarca. Conduït per David Sanglas.
A les 19.00 | Tast: Maridatge de cervesa artesana i formatges singulars. A càrrec de per Sílvia Cuell.
De 19.00 a 21.30 | Degustació de plats de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, a l'Espai Restauració.
A les 20:00 | Actuació musical de Gemma Abrié & Arecio Smith.
A les 21:00 | Fuita, de Jordi Galceran. Representació de la Farsa. Al Teatre Municipal. Entrades a 15 euros (12 pels majors de 65 anys i menors de 25 anys).
L'agenda del 21 de setembre
De 10.00 a 20.00 | Espai de la terra del Berguedà: zona de venda de productes berguedans. Exposició d'eines i maquinària antiga del camp. Exposició de productes locals del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Mostra de races autòctones catalanes (vaques, xais, cabres, cavalls…). Mercat d'artesania i alimentació. Mostra d'aviram a la Grangeta de la Mel (espècies d'arreu del món). Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del Berguedà. Revolta Pagesa. Fira d'atraccions.
De 10.00 a 13.00 | XXII Trobada de puntaires.
De 10.00 a 14.00 | Espai de la terra del Berguedà: zona de venda de productes berguedans.
A les 11.00 | Taller infantil: Cuina amb aliments del territori, amb Ada Parellada.
D'11.00 a 13.30 i de 17.00 a 19.00 | Gimcana pagesa: activitats infantils (circuit de tractors, plantada de llavors, collida d’hortalissa i circuit de carretons).
D'11.00 a 14.00 | Circuit de bicicletes adaptat per a infants. En el marc de la Setmana Europea de Mobilitat Sostenible.
A les 11.30 | Xerrada de sensibilització sobre adopció i benestar animal. Amb el Refugi de Graugés.
D'11.30 a 13.00 | Taller de natura del Parc Natural del Cadí-Moixeró: Activem els sentits.
A les 12.30 | Demostració de cuina de l'Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, amb Jordi Badia (Restaurant La Cabana).
De 12.00 a 15.30 | Degustació de plats de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, a l'Espai Restauració.
A les 13.00 | Reconeixement als ramaders i ramaderes participants en la fira.
A les 13.30 | Actuació musical d'Aquell Parell.
De 17.00 a 18.00 | XXIII Trobada d'acordionistes.
De 18.00 a 20.00 | Ballada country, a càrrec dels Country Granger's del Berguedà.
A les 19:00 | Fuita, de Jordi Galceran. Representació de la Farsa. Al Teatre Municipal. Entrades a 15 euros (12 pels majors de 65 anys i menors de 25 anys).