Cal Guitart abandona el carrer Major i enceta una nova etapa al Vall

Un dels comerços més arrelats al carrer Major ha anunciat que tancarà el seu espai al Barri Vell i provarà sort en una altra ubicació de Berga. Es tracta de Cal Guitart, que després de gairebé 70 anys situats al número 32 del carrer Ciutat, enceta una nova etapa al passeig de la Indústria. En concret, la gerència ha entomat el traspàs de l'actual Cansaladeria Casafont, que abaixa la persiana per la jubilació dels seus responsables. El nou capítol de la nissaga de xarcuters artesans es posarà en marxa el 14 de juliol.

"El cor et diu una cosa i el cap una altra", ha reconegut l'actual gerent de Cal Guitart, Ignasi Guitart, que ha compartit que un dels principals motius per traslladar el negoci al Vall és poder diversificar el model de negoci apostant per la branca de menjar preparat que actualment ja exploten amb èxit des de Casafont. "Tenint els menjars per emportar, que és el seu fort, sumat amb el nostre producte, farà que Cal Guitart sigui el que penso jo que ha de ser i cap on ens hem d'orientar per créixer", ha emfatitzat.

A més de l'espai de botiga, la Cansaladeria Casafont disposa d'unes "instal·lacions de dimensions considerables i còmodes per treballar", destacant la "cuina industrial", ha incidit Guitart. Es tracta d'un equipament que dona joc a futures ampliacions del negoci: "Tenim possibilitats de créixer perquè a més de la botiga, l'obrador de la cansaladeria i la cuina, disposarem d'una llicència de càtering que té capacitat per poder arribar a fer quasi uns 200 menús diaris". És a dir, que l'establiment també podria optar a elaborar els menús d'alguns serveis com una residència o una escola, arribat el cas.

De fet, Ignasi Guitart reconeix que entoma el repte conscient que serà una de les seves darreres oportunitats d'emprendre, i que tindrà la recta final de la seva vida laboral per consolidar l'aposta. "Tenint l'edat que tinc, vaig pensar que o faig aquest pas ara o no el faré mai més", ha detallat. En aquest sentit, el gerent també ha fet referència a la bona sintonia amb la família Aymerich, responsables de Casafont, com una de les claus per haver lligat el traspàs amb satisfacció per totes les parts. "Quan tots calcem el mateix número és molt més fàcil parlar de les coses i encarrilar-ho", assenyala.

El desencís amb el carrer Major

La sortida de Cal Guitart del carrer Major suposa el tancament d'un dels espais comercials més arrelats al Barri Vell. Hauran estat prop de 70 anys en el mateix local del carrer Ciutat i, precisament, el desgast del model d'aquest nucli ha influït en la decisió d'entomar el canvi. "La realitat actual és que hi ha un degoteig constant de botigues que, quan tanquen, malauradament ja no es tornen a obrir", ha asseverat Guitart, que s'ha mostrat pessimista de cara que la situació es pugui rebertir: "Ho veig molt malament perquè es torni a refer".

Per al xarcuter, hi ha diferents factors que influeixen en l'actual decadència de la zona, començant per unes decisions administratives que, a parer seu, han jugat en contra de la seva revitalització. Entre altres, Guitart fa referència a la mala il·luminació del carrer, l'establiment de la zona blava a Sant Francesc, el canvi en la circulació de la Ronda Moreta o la inseguretat ciutadana latent. "És una pega que l'únic carrer per a vianants que hi ha en tot Berga, a la gent no li vingui de gust venir-hi a passejar", indica, afirmant que "la clientela que ve a casa nostra, moltes vegades ens transmet que ve expressament a la botiga".

Ara bé, Guitart també és crític amb el conjunt de botiguers de la zona, que "després de tants anys, tampoc hem tingut nassos a tenir un horari comercial a la una" i, per tant, "no tota la culpa és de l'administració". En aquest sentit, Ignasi Guitart manté el posicionament crític a la iniciativa de l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) -va ser un dels botiguers que va donar la cara dins la unió de persones contràries a la iniciativa- reclamant que "espero que algun dia, els 112 de l'APEU facin alguna cosa", incidint que "no es pot sortir amb projectes faraònics i desproporcionats que han de pagar de la seva butxaca els botiguers i els particulars, i menys sent una cosa que ve imposada". Cal tenir en compte que el projecte està pausat des de fa més d'un any. Avui dia, al carrer Major es comptabilitzen 49 botigues obertes i 48 de tancades (comptant-hi pròximament la de Cal Guitart). A més, hi ha 15 locals més destinats a locals d'entitats i formacions polítiques, o a l'exposició de productes o elements artístics.

Un moment complicat pel gremi de la carn

Més enllà de la situació concreta de Berga i el Barri Vell, Guitart també ha posat de manifest les dificultats que viu el sector carni i xarcuter a Catalunya. En primer lloc, ha fet referència al preu de la matèria primera que treballen, el porc, que se situa en "rècords històrics". El motiu, assenyala, és que "un 90% del porc que es mata a Espanya va a l'exportació". Així mateix, Guitart també considera que s'ha desprestigiat la tasca dels xarcuters, una feina que implica "una feina artesana, feta amb les mans per part de persones que matinem i que emprem moltes hores amb els nostres negocis" davant d'una administració que ha convertit "l'honor" que suposava un reconeixement com el títol de mestre artesà en "un codi QR amb un diploma que ja te l'imprimiràs a casa".

D'aquesta manera, Guitart afirma que "el xarcuter artesà de tota la vida ja no en tenim prou amb només fer bull, llonganissa i els quatre curats", així que "l'evolució del sector passa per situar-se en mercats amb afluències de gent, botigues degustació o el menjar per emportar". Fet i fet, aquesta darrera via és la quina faran realitat a partir del 14 de juliol, al número 62 del passeig de la Indústria de Berga, amb un total de vuit persones treballant-hi.