Tancada la nova font de Glòries perquè gent i mascotes s'hi banyaven tot i estar prohibit

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat aquest dilluns la font del Mirall d’aigua de la plaça de les Glòries dos mesos després de la inauguració. Es tracta d'un tancament temporal i el consistori el justifica per evitar accidents, ja que molta gent en feia un ús recreatiu i hi portava els infants i les mascotes per banyar-s'hi, tot i que es tracta d'una font ornamental no adaptada per a aquestes activitats.

Aquest ús inadequat de la font ha comportat crítiques per part de diversos veïns, que es queixaven que hi hagués qui fes servir la font com una piscina municipal. I és els nens en banyador i els gossos jugant a l'aigua s'havien convertit ja en part del paisatge al parc de les Glòries, tot i que l'Ajuntament va desplegar una campanya de conscienciació i havia fet una crida al civisme.

En aquest sentit, el govern municipal recorda que l'aigua de la font passa per circuits de recirculació i no és apte per al consum, a banda de ser un espai no homologat per al joc, amb risc de relliscades i caigudes. Per això, ha decidit aturar-la durant l’estiu i garantir la seguretat de la ciutadania, i preveu reobrir-la quan les temperatures ja no convidin a fer-ne un ús inadequat.

Continua l'èxit dels Miralls d'Aigua de Glòries, aquesta meravella del disseny urbà guai on està terminantment prohibit que la gent es mulli els peus. Això és d'ahir a la tarda. Està clar que l'Ajuntament sols genera espais públics realment de qualitat si és sense voler. pic.twitter.com/6hKaj8cYTo — Manuel Delgado Ruiz (@Fortpienc1) July 4, 2025

L'Ajuntament ja havia reforçat la senyalització de la zona i havia incorporat quatre panells addicionals als dos que hi havia inicialment. També va desplegar diversos informadors encarregats de recordar la normativa i indicar que el parc de les Glòries ja disposa d’un espai de jocs d’aigua per a infants amb elements homologats i íntegrament dedicat a aquest ús lúdic i de refresc. Si bé, la manca de resultats l'ha portat a prendre una decisió definitiva.

Tal com recull l'ACN, l’Ajuntament ha doblat aquest 2025 les àrees de joc amb aigua i a Barcelona ja n'hi ha vuit: a la Trinitat Vella, les Corts, Maresme, Canyelles, Horta, Congrés, Bon Pastor i Glòries. A més, se n'obrirà un novè al barri del Raval quan finalitzin les obres, que es preveu que sigui de manera imminent. Amb tot, el consistori recorda a tota la ciutadania que banyar-se o accedir a l'interior d’una font no està permès en cap cas per raons de seguretat, tal com recull l’ordenança municipal de convivència.