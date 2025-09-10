Puig-reig encamina la consulta popular sobre la ubicació de la torre de telecomunicacions

Puig-reig avança cap a la celebració d'una consulta popular sobre la ubicació de l'antena de telecomunicacions. Després de mesos d'estira-i-arronsa entre l'equip de govern i el grup opositor a la instal·lació, l'Ajuntament de Puig-reig ha decidit atendre la petició del Projecte Antena per a la programació d'aquest sufragi no referendari pròximament. El primer pas consisteix a recollir les signatures que avalin la demanda, segons les directrius pactades entre l'agrupació i el consistori.
"Vols que es busqui una nova ubicació a l'antena de Cal Sastre de la Costa, i que aquestes propostes es consultin a la població?". Aquesta és la pregunta que es formularà en la consulta amb motiu de la torre, que va quedar col·locada el mes de juliol. Hi podran participar les persones residents al municipi de Puig-reig i majors de 18 anys, en unes condicions del procés de votació (dies, ubicacions, si és presencial o telemàtica) que es determinaran un cop l'entitat peticionària entri per registre les firmes necessàries. En concret, la plataforma necessita el suport del 10% del cens estipulat.
Per tal que tiri endavant, el grup disposa de 60 dies (període ampliable fins als 90) per recollir i presentar les signatures. "Pròximament, començarem la campanya per recollir-les, tot i que la gent ja ens està contactant per saber com i quan poden signar", ha compartit per part del Projecte Antena Aïda Homs, qui avança que durant la darrera concentració de la plataforma ja se'n van recollir una vintena. L'acció esmentada va tenir lloc el passat divendres als peus de la torre, amb la presència d'una trentena de persones, i va consistir en la lectura d'un manifest.
Principalment, els impulsors van criticar: la manca d'informació i transparència en el procés, la falta de justificació tècnica de la ubicació escollida, l'impacte ambiental i paisatgístic de la torre, la poca concreció sobre els efectes en la salut, i el menyspreu inicial a l'opinió dels veïns i col·lectius afectats. De fet, Projecte Antena assenyala que van traslladar al Síndic de Greuges la manca de resposta de l'Ajuntament de Puig-reig a les instàncies presentades per l'agrupació, i que se'ls ha comunicat que la síndica ja ha contactat al respecte amb el consistori.
El resultat de la consulta no és vinculant
La celebració de la consulta es fonamenta en la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. Tal com ha declarat l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, la finalitat ha estat "atendre una petició ciutadana", negant el caràcter d'obligatorietat que el grup ha manifestat en alguna comunicació pública les darreres jornades. La batllessa ha recalcat que els terminis per a la celebració de la consulta es definiran un cop rebin i validin les signatures, i puguin pactar el format per a la votació, recordant que "no hi ha una pauta única en aquests processos".
Sigui com sigui, cal tenir present que el resultat d'aquests procediments no és vinculant, ja que tal com descriu el text normatiu "tenen per finalitat conèixer l'opinió de la població sobre la qüestió sotmesa a consulta". Ara bé, sí que es detalla que l'avaluació del resultat s'ha de reflectir en una memòria final a càrrec de l'administració convocant, on s'han d'especificar "els efectes que el procés de participació ha de tenir en l'actuació de l'administració convocant i sobre els compromisos derivats del procés que aquesta assumeix".
Actualment, la instal·lació de telecomunicacions continua progressant, amb els treballs finals per a l'arribada de la fibra òptica. Aquests han de permetre la col·locació i posada en marxa de les antenes a càrrec de les operadores, entre les quals Movistar ja ha confirmat la seva voluntat de fer-ne ús. A més, la corporació té constància de l'interès de dues companyies més per instal·lar-s'hi. També està pendent pintar la torre, per minimitzar-ne l'impacte visual.