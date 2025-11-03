La Policia Local de Berga imposa set sancions per abocar bosses d'escombraries a la via pública

La Policia Local de Berga ha imposat set denúncies per infraccions de l'Ordenança de Civisme i Convivència, relacionades amb l'abandonament de residus a la via pública. Els fets han tingut lloc aquest diumenge a la tarda, fruit de la vigilància d'una patrulla de paisà en un dels punts on, fins fa no gaire, s'hi situava una àrea d'emergència del porta a porta a la ciutat.
Segons han informat des de l'Ajuntament de Berga, l'operació es va allargar entre les 16.00 i les 20.00 hores del diumenge, 2 de novembre, a tocar de la zona comercial de l'entrada sud del municipi. Diverses persones van ser sorpreses llençant bosses d'escombraries a terra, on hi havia l'antiga illeta de recollida de residus.
En concret, aquesta pràctica constitueix una vulneració de l'article 45.2.e de l'ordenança municipal, que prohibeix buidar, abocar o dipositar qualsevol deixalla o residu en llocs no autoritzats o fora dels dies previstos per a la seva recollida. Les sancions previstes per aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros.
Des del consistori també detallen que, la setmana passada, es va detectar l'abandonament d'una gran quantitat de pneumàtics de vehicles a la mateixa zona. Sobre aquests fets, afirmen que la Policia Local disposa de la descripció de la persona que va realitzar l'abandonament i està treballant per identificar-la.
Amb tot, la corporació local exposa que aquestes actuacions formen part de les tasques de vigilància i control que duu a terme el cos d'ordre municipal per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic, així com per fomentar un comportament cívic i respectuós amb l'entorn per part de la ciutadania. D'aquesta manera, es preveu que els dies vinents es continuïn executant tasques de vigilància similars, en diferents punts del municipi.
Cal tenir present que, amb l'entrada en vigor del nou sistema de recollida de residus al Berguedà, les àrees d'emergència de Berga s'han reestructurat. Les habilitades actualment es troben als punts determinats del Polígon la Valldan, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra i a la plaça Gernika. En aquests emplaçaments ja hi ha en funcionament els nous contenidors tancats, que poden utilitzar tots els usuaris a través dels clauers electrònics que s'han repartit des del Consell Comarcal del Berguedà.