Els Mossos denuncien penalment un home per capturar ocells amb xarxa japonesa al Berguedà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 24 anys per caçar ocells fringíl·lids amb xarxa japonesa al Berguedà. Al jove se l'acusa d'un delicte contra la fauna.
Els fets es remunten al 17 d'octubre, quan agents de la comissaria de Berga patrullaven per l'espai del llac de Graugés, al municipi d'Avià. Els mossos desplaçats van observar una xarxa japonesa per capturar ocells fringíl·lids enmig d'un camp de gira-sols i, en acostar-se, van sorprendre un home que manipulava la xarxa i la col·locava en un altre punt del camp.
Havent constatat la il·legalitat, el cos d'ordre va intervenir la xarxa i, fent una inspecció de la zona, van localitzar tres ocells fringíl·lids morts. Segons informen en un comunicat de premsa, a Catalunya està prohibida la captura i el comerç d'ocells fringíl·lids, així com l'ús de mètodes de captura massius i no selectius com el vesc i les xarxes japoneses. El seu ús pot constituir un delicte contra la fauna, segons el Codi Penal.
D'aquesta manera, els agents han denunciat l'home, i l'expedient ja ha estat lliurat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga. En paral·lel, des del cos posen de manifest que el darrer mes de setembre, es va denunciar administrativament la mateixa persona per tinença de xarxa japonesa, per tenir ocells fringíl·lids sense autorització i sense anellar, i per no disposar de l'autorització per a la tinença o transport d'ocells fringíl·lids.