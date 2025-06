Un paviment del segle XIII: la revelació de les primeres excavacions a la plaça Porxada de Bagà

Els primers passos per a la remodelació de la plaça Galceran de Pinós de Bagà -popularment coneguda com la plaça Porxada- han donat a conèixer un secret desconegut pel veïnat i el consistori. Sota la capa encimentada del porxo de baix s'hi amaguen les restes del paviment original, que data del segle XIII, i que han obligat a repensar lleugerament les obres. En concret, per tal de mantenir un testimoni d'aquest patrimoni tan singular, se'n conservarà la meitat en paral·lel a la plaça, mentre que el tram a tocar dels immobles s'arranjarà amb la llosa que vesteixi l'espai superior per garantir-ne la funcionalitat pel veïnat. Un enrajolat que, aquests dies, estan escollint els veïns i veïnes de la vila.

"En les primeres exploracions arqueològiques que es van fer van aparèixer alguna sorpresa, com el fet que ha sortit el paviment original que hi havia a sota del porxo inferior", ha declarat l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, qui ha detallat que es tracta d'un "paviment del segle XIII, format de còdols" i que "des de Patrimoni se'ns ha demanat que es deixi un testimoni important del que hi havia allà". "El que hem hagut de plantejar és la convivència entre deixar un testimoni i que es vegi realment com era el paviment originari, però també la comoditat que han de tenir els veïns, que molts d'ells són gent gran i s'ha de tenir en consideració que viuen allà i cada dia han d'entrar", ha recalcat el batlle.

D'aquesta manera, la solució plantejada pel consistori és que, del total de l'amplada del porxo inferior, la meitat a tocar de les portes dels habitatges s'adeqüi utilitzant la mateixa llosa que cobrirà el conjunt de la plaça, mentre que en la meitat en paral·lel a la plaça es mantindrà la pedra redescoberta amb l'excavació inicial. De fet, els treballs arqueològics també han posat de manifest altres curiositats, com per exemple, que les actuals dimensions de la plaça eren, antigament, més petites: "La llargada de la plaça Porxada era una mica inferior. Han sortit uns pilars que ens indiquen que la plaça era més estreta".

En darrera instància, el batlle ha certificat que aquesta introspecció "ha determinat que la substitució del paviment, amb un petit rebaix de 5 a 8 centímetres, és el projecte adequat per realitzar en aquesta plaça", refent els paràmetres previstos en el primer projecte i que es va aturar prèvia polèmica al plenari i amb el desacord de bona part del veïnat. Més enllà del paviment, els treballs també consistiran en la renovació dels serveis i les instal·lacions, que a causa de la seva antiguitat han provocat problemes com humitats als edificis que envolten aquesta plaça tan singular.

Segons les estimacions de l'Ajuntament de Bagà, la part d'enginyeria civil i construcció pròpiament arrencarà la setmana vinent, i els treballs s'allargaran fins a finals de setembre. S'hi invertiran 350.000 euros, dels quals el 20% els aportarà el consistori amb fons propis, i la resta es finançaran a través del PUOSC.

Una consulta popular per escollir l'enllosat

Per tal que el veïnat se senti encara més seu el projecte, la corporació ha posat a les seves mans la decisió sobre l'enrajolat que, a partir de l'octubre, donarà forma a la plaça Porxada. Ho fa a través d'una consulta popular adreçada als residents empadronats a la vila i majors de 16 anys. La votació s'ha posat en marxa aquest divendres i s'allargarà fins al dimecres a les 12.00 hores.

Els veïns i veïnes que desitgin participar, ho poden fer a l'entrada de la casa consistorial, on el personal li facilitarà una butlleta. Per poder-se decidir, disposen de les mostres de les quatre opcions que es proposen des de l'Ajuntament. Al fons, hi ha l'urna on ja aquest matí s'hi han dipositat els primers vots. Entre les qüestions més debatudes entre els votants, s'hi han trobat l'aspecte estètic, la semblança amb l'actual enrajolat i la rugositat del paviment. "Hem intentat trobar una pedra que tingui garanties de perdurabilitat i que s'assembli al màxim possible a la que hi ha ara", ha asseverat Casas.