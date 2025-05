Bagà renova la plaça de Sant Pere de Terradelles

L'Ajuntament de Bagà està executant uns treballs de condicionament a la plaça de Sant Pere de Terradelles. L'actuació busca millorar el dia a dia dels veïns i veïnes, a la vegada que inclouen accions per millorar l'enllumenat de l'espai.

Segons ha informat el consistori en una nota de premsa, el projecte consisteix a "transformar l'espai per fer-lo més agradable i segur". Una part dels treballs tenen a veure amb la substitució de l'enllumenat que s'està duent a terme al municipi, amb accions com la substitució dels fanals o la instal·lació de noves línies elèctriques per garantir una il·luminació eficient i moderna. A més, s'han ampliat els punts de llum, passant de sis a vuit fanals per dotar la plaça de més lluminositat.

En paral·lel, l'actuació inclou una tala d'arbres que estaven morts, prèvia consulta al veïnat. La corporació local assevera que la intervenció s'impulsa per prevenir qualsevol risc de caiguda i garantir la seguretat de tots els usuaris de la plaça. Amb tot, l'Ajuntament espera que els treballs acabin pròximament, deixant a punt la plaça pel gaudi popular de cara a l'estiu.