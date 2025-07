Castellar del Riu és el municipi català amb més places turístiques per habitant

Segons les dades del Registre de turisme de Catalunya, elaborat pel Departament d'Empresa, a Catalunya hi ha 776.176 places turístiques. En números rodons, la xifra equival pràcticament a un per cada 10 habitants, dels poc més de vuit milions de persones que es comptabilitzen actualment al país. El llistat inclou hotels, càmpings, habitatges d'ús turístic, cases rurals i apartaments turístics. I, si bé Barcelona és la població que en suma més, amb més de 90.000 llits, el municipi que té una ràtio més alta és al Berguedà.

A Castellar del Riu, hi ha pràcticament set places turístiques per cada resident al poble. Segons les dades recollides per l'ACN, aquest 2025 es comptabilitzen 163 habitants censats al municipi i 1.130 llits entre un total de 17 allotjaments -més del 90% se situen en un càmping-. Així, la mitjana resulta en 6,9 places per cada veí i veïna, sent la proporció més alta de tota Catalunya.

Només hi ha una altra població que superi la franja dels 6 llits per habitant. Es tracta de Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, on hi ha 13.421 places per 2.207 residents (6,1). També destaquen les ràtios per sobre de quatre que presenten Vilamòs (Val d'Aran), Espot (Pallars Sobirà), Vall de Cardós (Pallars Sobirà), el Pont de Bar (Alt Urgell), Prullans (Cerdanya) i Vilanova de Prades (Conca de Barberà).

Al Berguedà, també tenen proporcions elevades a Saldes (3,9), Borredà (3,8), Viver i Serrateix (2,6), Santa Maria de Merlès (2,3) i Gósol (2,0). I, encara amb més llits que residents, s'hi situen Sagàs (1,5), Sant Jaume de Frontanyà (1,3), Castellar de n'Hug (1,1) i Castell de l'Areny (1,1).

Si es passen a observar la quantitat de places turístiques, el municipi que en suma més és la capital. A Berga, hi ha un total de 2.153 llits repartits en 50 allotjaments turístics. També superen el miler de places Borredà (1.618), Saldes (1.158) i Castellar del Riu (1.130). Per sobre del mig miler de llits, hi ha les poblacions de la Pobla de Lillet (672), Gironella (652) i Bagà (504). I què tenen en comú aquests municipis? Que la majoria de les places se situen en càmpings. A Borredà i Castellar del Riu, suposen el 92% de l'oferta. A Berga, Saldes i Gironella, més del 80%. A la Pobla, superen el 60% i a Bagà freguen el 50%. De fet, al conjunt de la comarca, el 67% dels llits es troben en aquest tipus d'establiment.

També cal destacar que el Berguedà és la comarca que comptabilitza més oferta de places turístiques de la Catalunya Central. En suma 12.044, pràcticament el doble que a Osona (7.020). Segueixen Bages (4.596), Solsonès (4.474), Anoia (2.123), Moianès (1.229) i Lluçanès (904). En tot cas, aquests registres s'allunyen molt dels que s'assoleixen a la ciutat de Barcelona, o les comarques de platja de Girona, Tarragona i el litoral central.