La Cambra de Comerç difon l'FP Dual en una jornada dirigida especialment a l'empresariat berguedà

L'oficina de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà ha acollit una jornada per explicar la nova Formació Professional a través dels testimoni d'estudiants, centres educatius i empreses que ja s'hi han implicat. L'exposició estava especialment dirigida al teixit empresarial i autònoms de la comarca, per tal d'animar-los a apostar per aquest model formatiu que té per objectiu cobrir les demandes de professionals d'oficis que tradicionalment reclamen des del teixit.
"Durant molts anys, s'han descuidat els oficis. Ara cal donar-li la volta, per poder cobrir un dels principals problemes que tenen les empreses del Berguedà i d'arreu de Catalunya", ha explicat la presidenta de la delegació berguedana de la Cambra, Mercè Sallés, qui s'ha mostrat convençuda que "cal apostar i treballar de valent per aquesta formació professional, que sens dubte és el futur de les empreses i del nostre país".
En concret, l'activitat s'ha centrat en l'FP Dual, una modalitat en la qual l'estudiant esdevé aprenent, combinant la formació a l'aula amb l'aprenentatge a l'empresa. "L'objectiu no només és que l'alumne pugui posar en pràctica a l'empresa allò que ha après al centre educatiu, sinó que hi hagi aspectes d'allò que ha d'aprendre que els adquireixi directament a l'empresa", ha detallat la coordinadora d'Ensenyaments professionals dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a la Catalunya Central, Mar Raluy. D'aquesta manera, la jornada ha sorgit amb la voluntat de fer créixer aquest itinerari educatiu al Berguedà, sumant noves empreses que puguin acollir estudiants a l'hora de fer les pràctiques.
Cal tenir en compte que la disposició d'aquests llocs de treball és indispensable a l'hora de definir la planificació dels nous estudis d'FP a cada territori. Segons Raluy, aquesta tasca engega a l'octubre i s'allarga fins a l'abril, "quan ja tenim la llista definitiva de nous programes que s'oferiran". Aquest plantejament té en compte tres elements estratègics: els espais dels centres educatius que ofereixen l'FP, les necessitats de les empreses del territori cobert, i allò que demana l'alumnat. En aquest sentit, la coordinadora comparteix que la prioritat és que aquests objectius "estiguin el més a prop possible", treballant en aspectes com l'orientació dels alumnes "perquè siguin conscients d'allò que es necessita al territori on viuen" i, per tant, puguin conviure amb harmonia els "cicles escolaritzadors" amb els que resulten en professionals d'oficis necessaris a cada indret.
A banda de Sallés i Raluy, han participat en la jornada la directora general de FEDAC Xarxa, Dolors Selga; la coordinadora del CFGM de l'Institut Alt Berguedà, Eva Santacreu; un representant d'Agrícola Berga, Gerard Sunyer; i un alumne de l'INS Alt Berguedà, Bernat Santacreu. Des de les administracions, s'hi ha implicat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
Més enllà d'aquesta acció, des de la Cambra avancen que estan treballant en altres actuacions per impulsar l'FP Dual al Berguedà: "Les veurem més endavant, però sortiran perquè és un dels puntals que tenim per poder desenvolupar el territori", ha asseverat Sallés, sentenciant que "és el que les empreses demanen i necessiten, i possiblement el principal problema que tenim ara mateix a la comarca".