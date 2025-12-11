Els peatges de les autopistes catalanes s'encariran al voltant d’un 3% el 2026

Pujada a les carreteres. Els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s’encariran al voltant del 3% el 2026, segons una resolució que recull el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i que ha confirmat el Departament de Territori. Les tarifes dels peatges es revisen en funció de l’IPC de l’octubre que va ser del 3,1% i s’aplica un coeficient corrector en funció de si els trànsits reals han estat iguals o superiors als previstos.
En concret, els túnels de Vallvidrera incrementaran la tarifa un 2,99% fins als 5,28 euros per turisme en hora punta i el de la C-16 al tram entre Sant Cugat i Manresa s’apujarà un 2,96%. Les tarifes de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell s’eleven un 2,84%. El tram entre Castelldefels i Sitges costarà ara 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i de 8,42 euros per la resta. El peatge del túnel del Cadi s’incrementarà un 2,82% fins als 14,56 euros per als no residents al Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell.
El cost de passar pels túnels de Vallvidrera serà el que més s’encarirà el 2026. En concret, els conductors de turismes hauran de pagar 4,70 euros si hi volen passar en hora vall -14 cèntims més- i 5,28 si és en hora punta, quinze cèntims més.
El peatge del túnel del Cadí notarà un increment de 40 cèntims pels no residents i els turismes sense bonificacions amb 14,56 euros per vehicle. Les motocicletes hauran de pagar 11,73 euros i els vehicles més pesants fins a 38,11 euros.
El Govern assumeix al voltant de 55 milions d’euros anuals en concepte de bonificacions, descomptes, actuacions accessòries i reduccions que s’apliquen als peatges de les autopistes de la Generalitat o mesures d’altres tipus. En concret, hi ha reduccions bonificacions del 75% als vehicles de zero emissions i del 30% als de baixes emissions.