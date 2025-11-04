El cost d'obrir l'Estadi Olímpic Lluís Companys perquè s'hi jugués el partit de seleccions entre Catalunya i Palestina havia emergit a les últimes hores com un escull que ningú assegurava poder resoldre. Tant és així que les entitats impulsores del partit -aglutinades a la plataforma Act X Palestine- havien llançat una campanya de denúncia sobre el risc que es reprogramés la cita esportiva lluny de Barcelona, en un recinte amb menys aforament. En aquest sentit, també formacions polítiques, com ERC, Comuns o la CUP, havien sumat pressió, després que es confirmés aquesta possibilitat. I els governs, tant el de la Generalitat com el de l'Ajuntament de Barcelona, asseguraven que mantenien un esperit col·laborador amb la fita, sense més concrecions. Enmig, emergia el Barça com a llogater habitual de l'espai i part implicada. Dos dies més tard de l'inici de l'enrenou, i quan falten dues setmanes per al partit, es confirma que l'encontre tindrà lloc a Montjuïc. Ho ha avançat el diari Ara i ho han confirmat fonts oficials a Nació.
El mateix conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va reconèixer aquest dilluns a el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el problema que s'havia trobat havia estat econòmic. Això implicava l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM), qui gestiona el recinte, però també el FC Barcelona, ja que s'haurien de cobrir els logotips que formen part de la iconografia de l'interior de l'estadi durant els partits culers, entre altres motius. Alhora, la Federació Catalana de Futbol (FCF), de qui depén la selecció catalana, quedava pendent com a organitzadora oficial de la trobada futbolística de si finalment algú assumia el cost de l'espai.
Fonts coneixedores expliquen que a les darreres hores la pressió pública, tant social com política, ha disparat les converses internes entre representants polítics, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat. Els debats interns situaven la barrera econòmica en un preu que oscil·lava els 600.000 euros, pel que fa a l'obertura de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Amb tot, encara no s'han posat a la venda les entrades oficials. Des d'Act X Palestina, però, ja fa dos dies que han activat una pre-reserva que permet calcular quanta gent hi està interessa. En els dos primers dies es van registrar més de 16.000 reserves de tiquets i ara s'espera que les institucions implicades detallin la materialització de la compra de les entrades. El partit està previst per al dimarts 18 de novembre, a la tarda.