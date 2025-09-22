Barcelona aclareix què vol dir convertir diverses ciutats de Palestina en el Districte 11

Barcelona ha presentat aquest dilluns el projecte Districte 11 per augmentar i coordinar la cooperació amb les ciutats de Palestina. El projecte beu de la tradició en cooperació internacional de la capital catalana i replica el model que l’alcalde Pasqual Maragall va impulsar als 90 per a la recuperació de Sarajevo. El nou districte té un pressupost inicial d’1,5 milions d’euros, fet que suposa augmentar en un 66% els recursos actuals destinats a la cooperació amb les ciutats palestines. La responsable de l’àrea de Drets Humans, Maria Eugènia Gay, serà la regidora del que simbòlicament esdevé l’onzè districte de Barcelona, amb una estructura executiva i un comitè assessor presidit per Manel Vila, que va ser gerent del Districte 11 Sarajevo.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l’ambaixador de Palestina a Espanya, Husni Abdel Wahed, han encapçalat aquest dilluns l’acte per presentar la iniciativa "Districte 11, Ciutats de Palestina", que ha tingut lloc al Saló de Cent del consistori davant de desenes de representants institucionals i de les entitats que n’integraran el comitè assessor.
Collboni ha reivindicat que Barcelona és una ciutat que “sempre ha dit ‘no’ a la indiferència” davant de situacions com el “drama cruel i inhumà” i el “genocidi que s'està perpetrant contra el poble palestí”. “El que està fent Israel és destruir. I després de la destrucció haurà de venir la reconstrucció i allà hi serà Barcelona, el Districte 11, per prestar enginyers, arquitectes, treballadors socials, metges, mestres i tot el que calgui”, ha assegurat, segons recull l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
L'alcalde ha explicat que han volgut reprendre el model per a la recuperació de Sarajevo que va impulsar Pasqual Maragall durant la guerra dels Balcans; un òrgan per coordinar la solidaritat de la ciutat amb la capital de Bòsnia i la seva població. Aquella iniciativa va ser un projecte singular que va permetre fer arribar ajuda humanitària a Sarajevo i contribuir-ne a la recuperació del teixit social i econòmic acabada la guerra.
Aquest nou Districte 11 pretén treballar en diferents àmbits, com el de l’urbanisme i l’espai públic, la salut, l’educació, la promoció econòmica i la innovació. Entre altres iniciatives, preveu impulsar una línia d’assessorament i acompanyament tècnic des de Barcelona al disseny i planificació de la reconstrucció de la ciutat de Gaza i d’altres projectes de ciutats de Palestina.
Tindrà una estructura executiva amb un gerent i el comitè assessor, un espai obert que integren de moment 40 entitats i col·lectius, entre els quals la Comunitat Palestina a Catalunya, Lafede, UNRWA o la Universitat de Barcelona, que ha impulsat la iniciativa Facultat 18 vinculada al Districte 11.
La primera concreció del projecte serà la signatura d’un conveni de cooperació internacional amb la ciutat de Ramallah, el 15 d’octubre. En els propers mesos, l’Ajuntament de Barcelona preveu signar-ne també amb Betlem i Nablus, així com Amman, capital de Jordània, amb molta població refugiada palestina.
L’ambaixador de Palestina: “El temps ha donat la raó a Espanya”
Per la seva banda, l’ambaixador ha agraït les mostres de solidaritat de Barcelona a través de la iniciativa del Districte 11 i també el paper de l’estat espanyol a l’hora de reconèixer l’estat de Palestina i de referir-se a la massacre d’Israel a Gaza com a “genocidi”.
“Les persones no escollim on naixem. Tampoc elegim les nostres famílies, la nostra ètnia ni el nostre físic. Senzillament naixem, com som i on hem nascut. I els palestins no en som l’excepció, no hem escollit ser palestins. Però una vegada naixem, ens identifiquem en el lloc on pertanyem i ens en sentim orgullosos”, ha expressat, per continuar: “Avui vull ressaltar aquest orgull, sense xovinisme, de ser palestins, perquè avui Palestina representa la humanitat. A Palestina s’hi està lliurant la batalla per a la humanitat i el seu futur”.
Abdel Wahed també ha destacat que és un “dia especial” amb referència a l’Assemblea General de les Nacions Unides, que arranca aquest dilluns a Nova York, amb més països que reconeixen Palestina com a estat. “El temps ha donat la raó a Espanya perquè els altres països n’estan seguint els passos”, ha afirmat.