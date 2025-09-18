Les protestes barcelonines per Palestina insisteixen: el focus també està a la UE

El genocidi sobre el poble de Palestina esgarrifa una part de la població de Catalunya. I just en aquest moment, mentre les Nacions Unides es plantegen que els morts al bàndol palestí es podrien haver de comptar per centenars de milers, i mentre la Unió Europea evita un trencament dur de les relacions comercials amb Israel, els carrers de Barcelona tornen a acollir una protesta contra el govern de Netanyahu. "18-S. Jornada de lluita per Palestina", clamava una convocatòria per manifestar-se a la plaça de Catalunya, a les set de la tarda. Hores més tard de fer-la córrer, milers de persones atenien la crida, omplien la calçada, les voreres i les zones de descans.
Durant el dia, també hi ha hagut un degoteig d'aturades laborals a les escoles -amb un Departament d'Educació incòmode amb la crida- i accions a peu de carrer, però el plat fort de la jornada ha tornat a ser una marxa que neix al centre de la capital catalana. El context ho alimenta, amb una escalada de bombardejos israelians sobre la ciutat de Gaza i amb una Flotilla humanitària en direcció al territori palestí. També les protestes arreu del territori espanyol durant La Vuelta ciclista, en especial a Madrid , han deixat veure un clima cada vegada més remogut.
Aquest vespre milers de convençuts que no s'està fent prou davant la massacre de Palestina -6.500 persones segons la Guàrdia Urbana- han caminat per Barcelona mentre sostenien pancartes —algunes en forma de vaixell, en homenatge a la Flotilla— i exhaurien els últims esforços del dia amb càntics per espavilar la Unió Europea. Alguns dels clams insistien que "no es veuen" les sancions exemplars davant un estat agressor i un poble amb poca capacitat de resposta, o assenyalaven contradiccions encara més profundes: "Israel bombardeja amb armes europees".
Amb tot, el rumb de la manifestació ha decidir enfilar aquesta vegada cap a un dels objectius que ja ha conegut altres mobilitzacions contra la guerra que està castigant tot el territori palestí: la seu de la Comissió Europea, al passeig de Gràcia. El missatge feia voltes, apuntava cap a Israel, més tard reivindicava una "Barcelona antisionista", però tard o d'hora tornava al focus amb més incidència internacional: la UE. A l'altra banda dels càntics, durant el final de la protesta, hi havia els antiavalots i les tanques que havien envoltat l'edifici institucional.
Per moments, durant la mobilització, Barcelona sembla que torna a tenir un nervi difícil de desxifrar a peu de carrer. Molts dels participants ho comenten, que això té a veure amb "estar preparat". Res fa pensar que aquesta sigui l'últim avís d'exasperació col·lectiva a la capital catalana.