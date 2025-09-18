Sánchez eleva el xoc amb Israel: la Fiscalia General de l’Estat investigarà el genocidi a Gaza

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha autoritzat la posada en marxa d'una investigació, que ha estat sol·licitada per la Fiscal de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado, en el marc de l'operació militar duta a terme per Israel fa gairebé dos anys. La comissió d'investigació estarà formada per la mateixa Delgado i el cap de la Fiscalia a l'Audiència Nacional, Jesús Alonso.
La finalitat de la investigació és determinar si els actes viscuts a Palestina podrien ser "greus violacions del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari, constitutives de crims previstos en els articles 607 i següent del Codi Penal", segons ha avançat la cadena SER.
La sol·licitud i la consegüent aprovació arriba després que la Fiscalia de Drets Humans rebés un informe de la Comissaria General d'Informació relatiu "a les accions de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza contra la població civil que podrien ser contràries al dret internacional", segons una investigació duta a terme sota l'"Operació ELIAT".
Segons detalla el decret, Delgado "va analitzar la informació continguda en l'informe elaborat per la unitat operativa, relativa al relat de testimonis protegits, i en el que també s'aporten importants elements probatoris sobre les accions i circumstàncies. Un cop es realitzi la investigació i s'obri el corresponent expedient, els resultats hauran de ser transmesos a la Cort Internacional de Justícia i a la Fiscalia de la Cort Penal Internacional, així com a la força actuant", segons expressa el decret. Per tant, com es va fer amb Ucraïna, la finalitat és recollir proves per posar-les a disposició de l'òrgan competent.
García Ortiz assegura que "concorren els pressupostos legals" per a fer el pas, donada l'"especial transcendència" i "gravetat" dels fets, així com el "nombre de víctimes fins al moment". El fiscal general de l'Estat també ha fet referència a l'informe publicat el passat dimarts per una comissió de l'ONU que qualificava de "genocidi" els fets transcorreguts a Gaza, cridava Israel a frenar els atacs.
El mateix dia de l'informe de l'ONU, Israel va iniciar una ofensiva terrestre per ocupar i agafar el control de la ciutat de Gaza, on encara hi ha mig milió de palestins. Fa dies que l'exèrcit israelià bombardeja la capital de la Franja i emet ordres d'evacuació per tal d'expulsar la població i reclou-re-la en camps de refugiats més cap al sud, però Benjamin Netanyahu va oficialitzar l'entrada de militars i va obrir una "ruta temporal" per evacuar la ciutat.
Israel i els EUA negocien per repartir-se Gaza
El ministre israelià de Finances, Bezalel Smotrich, ha assegurat aquest dimecres que Israel i els EUA negocien com es reparteixen la Franja de Gaza un cop acabi l'operació militar contra Hamàs, segons recullen mitjans del país hebreu. Smotrich ho ha dit durant una cimera immobiliària a Tel-Aviv i durant el segon dia de la incursió de l'exèrcit israelià a la ciutat de Gaza.
El ministre ha indicat que "la demolició és el primer pas de la renovació", un pas que "ja s'ha fet", i que el que cal ara és "construir". D'aquesta manera, Smotrich s'alinea, així, amb les declaracions que ha fet en diverses ocasions el president dels EUA, Donald Trump, segons les quals la Franja de Gaza conformen un territori idoni per construir un complex turístic.
Sánchez busca liderar la defensa política
De la mateixa manera, el passat dilluns, Pedro Sánchez va defensar l'expulsió d'Israel de les competicions internacionals. "Fins que no acabi la barbàrie, ni Rússia ni Israel han d’estar a cap competició internacional", va afirmar. Així mateix, el Consell d'Administració d'RTVE, va aprovar l'endemà -dimarts- la decisió de no presentar-se a Eurovisió si també ho feia Israel i sumar-se a una determinació que ja havien anunciat Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos.