A Israel sempre li quedarà Aznar

El govern israelià està afrontant un creixent aïllament en la comunitat internacional . Però aquest dimecres li ha sortit un defensor acèrrim. L’expresident espanyol José María Aznar ha aparegut avui amb una encesa defensa de la invasió que està fent l’executiu de Benjamin Netanyahu a Gaza. En la inauguració del campus de la fundació FAES, al costat de l'expresident xilè Eduardo Frei, Aznar ha dit que “si Israel perd el que està fent, Occident estaria al caire de la derrota total”.
L’exlíder del PP ha atacat durament Pedro Sánchez, de qui ha dit que “no li interessa la causa palestina, sinó estar un dia més aquí perquè té al davant uns problemes de corrupció dels que vol fugir”. Ha considerat “una presa de pèl” l’intent de Sánchez de desviar l’atenció dels seus problemes domèstics, que és com interpreta l’enduriment del llenguatge envers Netanyahu.
Aznar també s’ha referit a la guerra d’Ucraïna, assegurant que “més val que Ucraïna no caigui perquè, si és així, els europeus afrontarien un problema angoixant de guerra en qualsevol moment”. En aquests temes manté el discurs propi de la dreta neocon nord-americana que va fer seu ja fa molts anys. Tampoc ha volgut acceptar preguntes sobre si Israel està cometent genocidi.
On sí ha efectuat un gir ha estat respecte a Donald Trump. Així com FAES va emetre fa uns meos diverses notes molt crítiques amb el president dels Estats Units, ara Aznar sembla adaptat al nou context i ha assegurat que el món “és més segur” amb Trump, citant el perill que suposa un Iran nuclear, una amenaça que ara seria menor gràcies a Trump.