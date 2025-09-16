El Govern exigeix a Israel que aturi el «genocidi» a Gaza

El Govern ha exigit a Israel que aturi immediatament el "genocidi" a Gaza. La portaveu, Sílvia Paneque, ha utilitzat aquest terme, com ja fa dies que fa el president, Salvador Illa, així com el president del govern espanyol. "El govern d'Israel està perpetrant un genocidi a Palestina d'una gravetat extrema", ha dit Paneque, que ha advertit que "no es pot negar ni edulcorar, ni contemporitzar amb altres consideracions". "Exigim que s'aturi de manera immediata", ha remarcat. Les dades són contundents: més de dos milions de desplaçats, 250.000 persones amb risc de morir de fam i 63.000 morts. "La situació és un genocidi", ha reiterat, i ha recordat que Sánchez va fer un pas endavant utilitzant aquest terme, que també denuncia la comissió d'investigació de l'ONU.\r\n