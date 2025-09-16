16 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El Govern exigeix a Israel que aturi el «genocidi» a Gaza

  • La reunió d'aquest dimarts del consell executiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 12:46
Actualitzat el 16 de setembre de 2025 a les 12:52

El Govern ha exigit a Israel que aturi immediatament el "genocidi" a Gaza. La portaveu, Sílvia Paneque, ha utilitzat aquest terme, com ja fa dies que fa el president, Salvador Illa, així com el president del govern espanyol. "El govern d'Israel està perpetrant un genocidi a Palestina d'una gravetat extrema", ha dit Paneque, que ha advertit que "no es pot negar ni edulcorar, ni contemporitzar amb altres consideracions". "Exigim que s'aturi de manera immediata", ha remarcat. Les dades són contundents: més de dos milions de desplaçats, 250.000 persones amb risc de morir de fam i 63.000 morts. "La situació és un genocidi", ha reiterat, i ha recordat que Sánchez va fer un pas endavant utilitzant aquest terme, que també denuncia la comissió d'investigació de l'ONU.

Et pot interessar