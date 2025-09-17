La Unió Europea proposa suspendre l'acord de cooperació comercial amb Israel i decidiran els estats

La Comissió Europea proposa suspendre la part comercial de l'Acord d'Associació amb Israel i reintroduir aranzels de prop del 40% de les exportacions israelianes al bloc comunitari com a represàlia per l'ofensiva militar a Gaza. Seran els estats membre qui tindran l'última paraula, ja que la mesura entrarà en vigor si obté una majoria qualificada al Consell Europeu.
L'anunci arriba una setmana després que la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, avancés que plantejaria als estats membres suspendre parcialment la part comercial de l'Acord d'Associació amb Tel-Aviv per pressionar el govern de Benjamin Netanyahu. La suspensió comporta la reintroducció de gravàmens sobre, concretament, el 37% dels productes que Israel exporta a la UE. A més, també ha proposat sancionar dos dels ministres israelians "més radicals", colons violents a Cisjordània i 10 membres més de Hamàs.
A la pràctica, la suspensió de l'acord de cooperació comercial significa que la Unió Europea reintroduirà aranzels del 37% dels productes que Israel exporta al bloc comunitari i que, fins ara, gaudien de gravàmens zero. El 63% de transaccions restant es regeixen per les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i, per tant, la Comissió ha subratllat que no poden modificar les condicions.
Segons càlculs facilitats per fonts comunitàries, els nous aranzels afectaran les importacions israelianes per un valor total d'aproximadament 5.900 milions d'euros, mentre que en el cas de la UE, els aranzels afectaran al voltant del 30% de les exportacions a Israel. Quant als productes afectats, l'executiu comunitari ha detallat que l'impacte el patiran majoritàriament productes agroalimentaris.
Tanmateix, subratllen que l'impacte per al bloc comunitari serà menor que el que patirà Israel, ja que el comerç entre la UE i el país hebreu només suposa un 0,8% del total de transaccions que registra la UE a l'any. Per Israel, en canvi, el comerç amb la UE representa un 32% de tot el seu comerç global i la UE és el seu principal soci comercial.
Què ha de passar ara?
La suspensió parcial de l'acord comercial requereix el vistiplau de, com a mínim, una majoria qualificada d'estats membres al Consell de la UE. Aquesta majoria qualificada és del 55% i, entre els estats favorables, han de sumar el 65% de la població de la UE. Per això, la negativa d'Alemanya i Itàlia pot dificultar que tiri endavant. Si ho fa, la Comissió Europea ho comunicaria al consell d'associació amb Israel i la suspensió entraria definitivament en vigor 30 dies després. En aquest sentit, des de Brussel·les han insistit que aquest període de 30 dies, si es produeix, s'utilitzaria per "dialogar" amb el govern de Netanyahu.