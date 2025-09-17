El Reial Madrid prohibeix l'entrada de banderes de Palestina al Bernabéu

La seguretat de l'estadi Santiago Bernabéu va impedir l'entrada de banderes de Palestina en el partit del Reial Madrid contra l'Olympique de Marsella d'aquest dimarts de la Lliga de Campions. Els seguidors francesos van veure com els requisaven els emblemes als accessos a l'estadi i fins i tot els llençaven a la brossa, i així ho van denunciar amb vídeos a les xarxes socials.
La Delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid va dissenyar un macrodispositiu de seguretat amb 1.873 policies i professionals d'emergències per tal de controlar l'afició visitant, que ha protagonitzat aldarulls en múltiples desplaçaments. També després que les protestes contra el genocidi a la Franja de Gaza obliguessin a suspendre el final de l'última etapa de La Vuelta a la capital de l'Estat.
El posicionament del Reial Madrid arriba en plena ofensiva terrestre a gran escala de les Forces de Defensa d'Israel per ocupar la ciutat de Gaza i en ple debat polític sobre el posicionament del govern espanyol. Mentre la Moncloa s'entrega al "clamor popular" per Gaza davant la "mala fe" del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, el PP denuncia "violència política" i defensa que és possible posicionar-se contra la guerra "sense rebre felicitacions de grups terroristes", en referència a l'agraïment de Hamàs.
La comissió d'investigació de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) acusa Israel de cometre un genocidi a Gaza en un document publicat aquest dimarts en què conclou que, "d'acord amb proves raonables", les autoritats israelianes i les forces de seguretat "han comès o continuen cometent actes que constitueixen un genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza".
Si bé, la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, ha reblat que no és competència de l'ONU determinar què és un genocidi, sinó de la Cort Penal Internacional (CPI). Una Cort Penal Internacional que té vigent des de fa mesos una ordre de detenció contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i l'exministre de Defensa Yoav Gallant.
Al seu torn, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat en una entrevista a RTVE aquest dimecres que a Gaza estan passant coses "inadmissibles" i que són una "barbaritat". Preguntat per si Israel està cometent un genocidi, s'ha desmarcat de la postura oficial del seu partit: "Si hi ha un organisme de l'ONU que ho diu, no seré jo que ho desmenteixi".