La USTEC denuncia pressions del Departament contra les aturades educatives per Palestina

El sindicat majoritari dels professors, USTEC, ha denunciat que el Departament d'Educació està pressionant les direccions dels centres perquè s'abstinguin de dur a terme l'aturada general de l'activitat prevista per aquest dijous a les 12:30 hores. En un correu electrònic remès a les escoles i instituts al qual ha tingut accés Nació, la conselleria avisa que "qualsevol activitat o sortida que no s'ajusti al marc normatiu és responsabilitat de les direccions" i apel·la a renunciar a l'acte de protesta.
El Departament al·lega que el correu respon a les consultes d'alguns centres i que s'ha limitat a recordar que tota activitat que es realitzi als centres educatius ha de respondre a criteris pedagògics i respectar l’horari i calendari establert a l’ordre. "La llibertat d’expressió ha de fer-se compatible amb el respecte al pluralisme i normal funcionament dels centres", defensa.
La comunitat educativa de diverses ciutats i pobles de Catalunya va signar el manifest Educació amb Palestina de Catalunya: "Contra el genocidi del poble palestí: si assalten la flotilla, ho aturem tot!". En aquest sentit, va anunciar una aturada de la normalitat per concentrar-se als accessos dels centres a les 12:30 hores per tal de denunciar el genocidi a la Franja de Gaza.
Al seu torn, Marea Palestina va alertar aquest dimecres que la Comunitat de Madrid ha obligat a retirar banderes i mostres de suport a Palestina dels centres educatius, tot i que Isabel Díaz Ayuso ho va negar. La secretària general de CCOO a la capital de l'Estat, Paloma López, també ho ha denunciat públicament i ha concretat que l'IES García Márquez de Leganés ha rebut una "instrucció verbal" de no emprar la paraula "genocidi" i no desplegar banderes palestines.
La mateixa ministra d'Igualtat, la socialista Ana Redondo, ha avisat Ayuso en una entrevista a La2 que la prohibició seria il·legal i ha recordat que el Tribunal Suprem recull que són banderes i símbols que reivindiquen idees i finalitats justes. El Govern no ha prohibit res a les escoles i instituts catalans, però la USTEC denuncia que el correu electrònic constitueix una "coerció intolerable".
Sánchez eleva el xoc amb Israel
En aquest context, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha autoritzat la posada en marxa d'una investigació sobre el genocidi a Gaza sol·licitud de la Fiscal de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado. La finalitat de la investigació és determinar si els actes viscuts a Palestina podrien ser "greus violacions del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari" i suposa un pas més en el torcebraç del govern espanyol amb Israel.