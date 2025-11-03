Enrenou pel risc que Catalunya-Palestina no es jugui a Montjuïc: ERC pressiona Collboni

El partit internacional Catalunya-Palestina de futbol masculí -previst per al dimarts 18 de novembre- encara no té assegurat el terreny de joc. Si bé s'havia previst que la trobada futbolística tingués lloc a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a menys de dues setmanes per al dia assenyalat encara no s'ha confirmat la localització ni s'han posat a la venda les entrades. Així ho va denunciar ahir en una campanya la plataforma Act x Palestine, que aplega entitats de tot el país i que busca mantenir el focus mediàtic sobre el genocidi que ha patit Gaza, i sobre els atacs que encara es produeixen en territori palestí. Ara, això irromp a la taula de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. ERC -el soci prioritari del govern municipal- li reclama moviments urgents per assegurar que el partit per Palestina es jugui a Montjuïc.
Entre altres motius, el grup republicà cita els darrers moviments de l'executiu del PSC, que ha mogut fitxa amb la creació d'un nou Districte 11 per integrar-hi ciutats palestines, però també el compromís barceloní amb l'esport i els drets humans, amb una referència a les Olimpíades Populars de 1936. "El govern de Collboni té l’obligació d’assegurar-ne la disponibilitat i garantir-ne la plena operativitat”, rebla el regidor Jordi Coronas (ERC), després de recordar que a Euskadi -on la seva selecció jugarà contra la mateixa selecció palestina uns dies abans- ja tenen reservat l'estadi de San Mamés i tenen més de 35.000 entrades venudes. Per contra, aquí ni s'ha fet promoció ni s'ha habilitat la venda de tiquets, a pocs dies del partit.
Mentre ERC tramita un prec per demanar a Collboni que “assumeixi les seves responsabilitats i garanteixi que Barcelona està a l’altura d’un partit amb un fort valor simbòlic, esportiu i solidari”, el govern municipal fa equilibris. Fonts municipals asseguren que l'Ajuntament "s'ha posat a disposició dels organitzadors" per "col·laborar en tot allò que sigui necessari de cara a la celebració de l'encontre". Tanmateix, la resolució no estaria a les seves mans. "És als organitzadors, però, a qui correspon confirmar on i en quines condicions es disputarà, una vegada analitzats tots els aspectes tècnics i operatius", rematen.
Per "els organitzadors" fan referència a la Federació Catalana de Futbol (FCF), l'organisme de qui depèn la selecció catalana de futbol. De moment, l'entitat encara no ha respost les preguntes de Nació, però fonts coneixedores detallen que el problema intern és qui i com assumeix el cost del partit a Montjuïc, que vorejaria els 600.000 euros. Les mateixes fonts també recorden que el 2023 el mateix Ajuntament de Barcelona va pagar 1,16 milions d'euros per rebre la sortida de La Vuelta Ciclista i que per acollir el Tour de França l'any vinent el consistori posarà també 9,7 milions d'euros.