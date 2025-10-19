Israel bombardeja Gaza després d'acusar a Hamàs de violar l'alto el foc

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat ordre a l'Exèrcit israelià que actuï "amb força" a la Franja de Gaza després d'acusar a les milícies del moviment islamista Hamàs d'haver violat l'alto el foc en vigor després d'atacar aquest diumenge a una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud de l'enclavament.
Encara que Hamàs ha assegurat que l'atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l'Exèrcit israelià ha denunciat que l'assalt anava dirigit contra una unitat d'enginyers i un reforç d'infanteria, primer amb l'impacte d'un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. No hi ha constància de víctimes, de moment.
Aquests fets han alertat Netanyahu, qui s'ha reunit d'emergència de la seva cúpula de seguretat, començant pel ministre de Defensa, Israel Katz, per avaluar la resposta a l'atac, finalment concretada en un missatge de l'Oficina del primer ministre publicada en el seu compte de X.
"Després de la violació de l'alto el foc per part de Hamàs, el primer ministre Netanyahu ha mantingut de nou consultes amb el Ministeri de Defensa i els caps de l'aparell de seguretat, als qui ha donat instruccions perquè actuïn amb força contra els objectius terroristes a la Franja de Gaza", diu el missatge.
De moment, l'agència de notícies palestina Safa informa d'almenys cinc morts en un atac israelià contra una cafeteria a la ciutat de Deir al-Balah, al centre de la Franja de Gaza. Abans de l'incident de Rafah, fonts palestines van denunciar dos morts en Jabalia, que l'Exèrcit israelià va descriure com a presumptes milicians de Hamàs que havien travessat la línia groga que delimita les posicions israelianes després de l'alto el foc que va començar la setmana passada.
Els Estats Units acusen Hamàs
El govern dels Estats Unitats ha assegurat tenir "informes creïbles" que indiquen una "imminent violació" de l'alto el foc per part de Hamàs contra la població de Gaza, cosa que l'organització ha negat aquest diumenge. L'executiu de Donald Trump afirma que, en cas de produir-se, aquest atac constituiria "una violació directa i greu de l'acord" i ha garantit "mesures per protegir la població de Gaza i preservar la integritat de l'alto el foc".
Per a Hamàs, aquestes acusacions s'alineen amb "l'enganyosa propaganda israeliana" i ha acusat els EUA de cometre "reiterades violacions" de l'acord d'alto el foc. De fet, Hamàs ha afirmat que el que està passant és tot el contrari del que diuen els Estats Units i que les seves intervencions són contra bandes criminals "formades, armades i finançades" per les autoritats d'ocupació, a les que acusen de cometre "assassinats, segrestos, robatoris de camions d'ajuda humanitària i agressions contra civils palestins".