Israel anuncia l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza

Israel ha anunciat l'inici de l'alto el foc a Gaza acordat en la primera fase del pla del president dels Estats Units, Donald Trump, a partir de les 12:00 hores d'aquest divendres. Tanmateix, les Forces de Defensa Israelianes (FDI) han començat la retirada per desocupar la meitat de la Franja, tot i que mantindran el control de l'altra meitat.
Aquest primer moviment ha d'anar seguit de l'alliberament dels ostatges israelians que encara hi ha a l'enclavament i que Hamàs s'ha compromès a complir en les 48 hores posteriors a la firma de l'acord aquest dijous. Posteriorment, Israel s'ha compromès a deixar en llibertat uns 2.000 presoners palestins.
"Estem en ple procés d’un desenvolupament crucial. En els últims dos anys hem lluitat per aconseguir els nostres objectius de guerra i un dels objectius centrals és el retorn dels segrestats: tots, vius i morts. I ho farem", ha afirmat en un missatge a X el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Tanmateix, ha agraït el paper mediador de Trump i els Estats Units: "No hauríem pogut arribar fins aquí sense l’ajuda excepcional del president Trump i el seu equip.
Amb l'alto el foc, Netanyahu ha informat que les tropes de les FDI han començat a posicionar-se al llarg de les línies de desplegament actualitzades en preparació per al retorn dels ostatges. Si bé, ha matisat que "les tropes del Comandament Sud de les FDI continuen desplegades a la zona i seguiran eliminant qualsevol amenaça immediata".
El mandatari dels Estats Units ha assegurat que viatjarà aviat a Egipte per firmar l'acord de l'alto el foc, tot i que no ha confirmat la data. Trump també va agrair el paper dels mediadors, Qatar i Egipte, així com de Turquia, que han participat en les converses, "per fer realitat aquest esdeveniment històric i sense precedents".
Hamàs anuncia la fi de la guerra
Al seu torn, el partit milícia palestí de Hamàs ja ha confirmat "un acord per posar fi a la guerra Gaza, retirar l'ocupació, permetre l'entrada humanitària i l'intercanvi de presoners". Khalil al-Hayya, cap de la delegació negociadora, ha afirmat que ha rebut "garanties que la guerra ha acabat definitivament" per part de Turquia i Estats Units. Ho ha assegurat en una entrevista a Al-Jazeera on també ha dit que s'alliberaran 250 palestins que complien cadena perpètua en pressions israelianes. Així també, 1.700 gazians que van ser arrestats el 7 d'octubre de 2023, després de l'atac de Hamàs.