L'opositora veneçolana María Corina Machado ha estat reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau 2025, atorgat pel Comitè Noruec del Nobel. Tot i la campanya perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, s'emportés el reconeixement internacional, finalment s'ha decantat a favor de la "campiona de la lluita per la pau".
El Comitè Noruec ha premiat Machado pel seu "incansable treball en la promoció dels drets democràtics per al poble de Veneçuela", així com per "la lluita per aconseguir una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia". La guanyadora del Nobel és la principal opositora del govern a Veneçuela, juntament amb Edmundo González Urrutia.
El país veneçolà, amb Maduro com a president des del 2013 -quan Hugo Chávez va morir- viu en un escrutini permanent per les denúncies de manipulació electoral reiterades i l'oposició interna. En aquest sentit, el Comitè Noruec ha assenyalat directament el "règim" de Maduro que ha "obligat" Machado a "viure amagada" dintre del país. "Una decisió que ha inspirat milions de persones", segons ha informat el jurat.
Machado fa més d'un any que viu en la clandestinitat després de les eleccions presidencials del 28 de juliol de 2024. "Com a líder del moviment democràtic a Veneçuela, María Corina Machado és un dels exemples més extraordinaris del coratge de la ciutadania a l'Amèrica Llatina en els últims anys", ha expressat durant l'entrega del guardó el president del comitè, Jorgen Watne Frydnes.
Amb el Nobel, Machado succeeix l'ONG japonesa de supervivents de la bomba atòmica Nihon Hidankyo, també coneguda com a Hibakusha, que va ser reconeguda l'any passat per la seva tasca per l'abolició de les armes nuclears arreu del món. Enguany s'hi havien presentat 338 candidatures en total, 244 corresponents a persones a títol individual i 94 a organitzacions.
Trump es queda sense Nobel de la Pau
Un dels candidats a guanyar-lo era, precisament, el president dels Estats Units, Donald Trump. De fet, ell i altres càrrecs del seu entorn havien reiterat públicament que el president era mereixedor del Nobel, tot just després que aquest dimecres anunciés la seva voluntat de posar el punt final al conflicte entre Israel i Hamàs.